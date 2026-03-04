Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»
Ποιος Πρωθυπουργός σε μια οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όταν μάθαινε ότι ιδιώτες παρακολουθούσαν το υπουργικό του συμβούλιο, θα μάθαινε κρατικά μυστικά και δεν θα έκανε την παραμικρή κίνηση για να πληροφορηθεί ποιοι είναι αυτοί που κατασκοπεύουν τους υπουργούς μας;
- Έρχεται νέο πακέτο αναδρομικών - Ποιοι πληρώνονται, τι περιλαμβάνει
- Ο πόλεμος εντείνει τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ – Το διαχειρίσιμο, το κακό και το χείριστο σενάριο
- Χρυσή λίρα: Μια ανάσα από τα 1.200 ευρώ η τιμής της – Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει την τιμή της
- «Σε ποια ηλικία σταματάει το σεξ;» – Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ψάχνει την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα
Στην καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου για τις υποκλοπές αναφέρθηκε μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.
«Μετά από τόσα χρόνια και τέσσερις άνθρωποι, έφαγαν 126 χρόνια φυλακή» είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.
Στη συνέχεια έδειξε βίντεο με δηλώσεις του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ, δικηγόρου θυμάτων του Predator, στις οποίες παρουσιάζονταν κάποια από τα ονόματα όσων παρακολουθούνταν, με τον Λάκη Λαζόπουλο να σχολιάζει: «ακούσατε τα ονόματα των υπουργών μόνο, που παρακολουθούσε το Predator. Όχι η ΕΥΠ, το Predator. Οι ιδιώτες».
«Ο Μητσοτάκης το μόνο που θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες αυτοί που κάνανε τις υποκλοπές μέσω Predator. Αλλά εγώ ρωτώ: Ποιος Πρωθυπουργός σε μια οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όταν μάθαινε ότι ιδιώτες παρακολουθούσαν το υπουργικό του συμβούλιο, θα μάθαινε κρατικά μυστικά και δεν θα έκανε την παραμικρή κίνηση για να πληροφορηθεί ποιοι είναι αυτοί που κατασκοπεύουν τους υπουργούς μας; Δεν θα το ‘κανε μόνο… αν τις είχε ακούσει ο ίδιος τις συνομιλίες; Τα πράγματα στενεύουν» κατέληξε.
Δείτε το βίντεο
- Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»
- Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατολίσθηση σε ορυχείο, που ελέγχεται από τους αντάρτες
- Ένας νεκρός από τη φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο
- Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ελληνικές φυλακές: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς για ομολογίες
- Ο Μακρόν ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο
- Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Κηφισιά
- Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: Όταν τελειώσει η εξουσία σας, θα συναντήσετε στους δρόμους 9 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ 32-26: Πήρε το ντέρμπι και «αγκάλιασε» την πρωτιά και το πλεονέκτημα!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις