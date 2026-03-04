Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»

Στην καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου για τις υποκλοπές αναφέρθηκε μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Μετά από τόσα χρόνια και τέσσερις άνθρωποι, έφαγαν 126 χρόνια φυλακή» είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

Στη συνέχεια έδειξε βίντεο με δηλώσεις του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ, δικηγόρου θυμάτων του Predator, στις οποίες παρουσιάζονταν κάποια από τα ονόματα όσων παρακολουθούνταν, με τον Λάκη Λαζόπουλο να σχολιάζει: «ακούσατε τα ονόματα των υπουργών μόνο, που παρακολουθούσε το Predator. Όχι η ΕΥΠ, το Predator. Οι ιδιώτες».

«Ο Μητσοτάκης το μόνο που θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες αυτοί που κάνανε τις υποκλοπές μέσω Predator. Αλλά εγώ ρωτώ: Ποιος Πρωθυπουργός σε μια οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όταν μάθαινε ότι ιδιώτες παρακολουθούσαν το υπουργικό του συμβούλιο, θα μάθαινε κρατικά μυστικά και δεν θα έκανε την παραμικρή κίνηση για να πληροφορηθεί ποιοι είναι αυτοί που κατασκοπεύουν τους υπουργούς μας; Δεν θα το ‘κανε μόνο… αν τις είχε ακούσει ο ίδιος τις συνομιλίες; Τα πράγματα στενεύουν» κατέληξε.

