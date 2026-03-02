Συνταγή: Παραδοσιακή πρασόσουπα
Μια συνταγή θρεπτική, νόστιμη και έτοιμη σε λίγα βήματα.
Δεν είναι η σταρ στις σούπες, αλλά είναι θρεπτική και πεντανόστιμη. Και πάνω από όλα, δεν χρειάζεται να ιδρώσεις στην κουζίνα για να την ετοιμάσεις. Ακολουθεί μια συνταγή για παραδοσιακή πρασόσουπα – εύκολα και γρήγορα.
Τα υλικά
3 μεγάλα πράσα (μόνο το λευκό και ανοιχτό πράσινο μέρος) σε ροδέλες
2 μέτριες πατάτες σε κύβους
1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 κ.σ. ελαιόλαδο + λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα
1 λίτρο νερό ή ζωμό λαχανικών
Αλάτι
Πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Φρέσκα μυρωδικά για σερβίρισμα (μαϊντανός ή σχοινόπρασο)
Λίγο χυμό λεμονιού για το σερβίρισμα
Η διαδικασία
Ζεσταίνουμε σε μια κατσαρόλα το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 2-3 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το πράσο και την πατάτα και ανακατεύουμε για λίγα λεπτά.
Ρίχνουμε το νερό (ή το ζωμό) και αφήνουμε το μείγμα σε χαμηλή φωτιά για 20-25 λεπτά ακόμα, μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν τρυφερά τα λαχανικά.
Αλατοπιπερώνουμε και σερβίρουμε τη σούπα ζεστή γαρνίροντας με ψιλοκομμένα φρέσκα μυρωδικά. Για έξτρα άρωμα, προσθέτουμε στο τέλος λίγο λεμόνι ή ελαιόλαδο.
Κεντρική φωτογραφία: BBC
* Πηγή: Vita
