Συνταγή: Παραδοσιακή πρασόσουπα

Δεν είναι η σταρ στις σούπες, αλλά είναι θρεπτική και πεντανόστιμη. Και πάνω από όλα, δεν χρειάζεται να ιδρώσεις στην κουζίνα για να την ετοιμάσεις. Ακολουθεί μια συνταγή για παραδοσιακή πρασόσουπα – εύκολα και γρήγορα.

Τα υλικά

3 μεγάλα πράσα (μόνο το λευκό και ανοιχτό πράσινο μέρος) σε ροδέλες

2 μέτριες πατάτες σε κύβους

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 κ.σ. ελαιόλαδο + λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα

1 λίτρο νερό ή ζωμό λαχανικών

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Φρέσκα μυρωδικά για σερβίρισμα (μαϊντανός ή σχοινόπρασο)

Λίγο χυμό λεμονιού για το σερβίρισμα

Η διαδικασία

Ζεσταίνουμε σε μια κατσαρόλα το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 2-3 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το πράσο και την πατάτα και ανακατεύουμε για λίγα λεπτά.

Ρίχνουμε το νερό (ή το ζωμό) και αφήνουμε το μείγμα σε χαμηλή φωτιά για 20-25 λεπτά ακόμα, μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν τρυφερά τα λαχανικά.

Αλατοπιπερώνουμε και σερβίρουμε τη σούπα ζεστή γαρνίροντας με ψιλοκομμένα φρέσκα μυρωδικά. Για έξτρα άρωμα, προσθέτουμε στο τέλος λίγο λεμόνι ή ελαιόλαδο.

Κεντρική φωτογραφία: BBC

* Πηγή: Vita