Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία

Πρόσφατα η Γκισλέιν Μάξγουελ εμφανίστηκε εικονικά ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ εκτίει την ποινή των 20 ετών για σεξουαλική διακίνηση σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Τέξας.

Όπως ανέμεναν οι νομικοί εμπειρογνώμονες, αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και επικαλέστηκε το δικαίωμά της να παραμείνει σιωπηλή, σύμφωνα με την Πέμπτη Τροπολογία της δικονομίας των ΗΠΑ.

«Το νέο της χτένισμα, ωστόσο, ήταν πολύ αποκαλυπτικό: για πρώτη φορά από τη σύλληψη της Μάξγουελ το 2020, το κομψό της κούρεμα pixie είχε επιστρέψει» παρατηρεί η Chantal Fernandez στο The Cut και συνεχίζει: «Παρά το μονότονο περιβάλλον της αίθουσας συνεδριάσεων και τη στολή της φυλακής, η Μάξγουελ φαινόταν σχεδόν έτοιμη για γεύμα με τους πλούσιους και τους αδιάντροπους στο La Grenouille ή για μια βόλτα με το Lolita Express».

Τα προνόμια της νέας φυλακής

«Ήταν μια ανατριχιαστική υπενθύμιση του κοινωνικού της παρελθόντος και της λάμψης της βρετανικής κομψότητας της ανώτερης τάξης που την βοήθησε να κερδίσει ισχυρούς φίλους και να ξεφύγει για τη στρατολόγηση, την προετοιμασία και τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων για δεκαετίες» σχολιάζει η Fernandez.

Όλα δείχνουν ότι το φρέσκο/παλιό κούρεμα είναι ένα ακόμα προνόμιο της νέας της φυλακής.

Τον Αύγουστο, μεταφέρθηκε από μια ομοσπονδιακή φυλακή υψηλής ασφάλειας στο Ταλαχάσι, όπου ορισμένοι κρατούμενοι είναι βίαιοι ή επαναλαμβανόμενοι παραβάτες, σε μια φυλακή ελάχιστης ασφάλειας στο Μπράιαν του Τέξας, όπου οι άλλοι κρατούμενοι (όπως η Ελίζαμπεθ Χολμς και η Τζεν Σαχ) έχουν καταδικαστεί για μη βίαια και οικονομικά εγκλήματα.

Το στρατόπεδο έχει ελάχιστους φράχτες και προσφέρει στους κρατούμενους προγράμματα εκπαίδευσης με σκύλους, μαθήματα γλωσσών και κοσμετολογίας. Και φυσικά καλύτερα εργαλεία για το κούρεμα.

Στη φυλακή του Ταλαχάσι, τα ψαλίδια για το κούρεμα είναι πιθανώς σκουριασμένα και δεμένα με αλυσίδα στον τοίχο, είπε ο σύμβουλος ομοσπονδιακών φυλακών Σαμ Μάνγκελ. Αλλά στο Μπράιαν, όπου ο Μάνγκελ έχει επί του παρόντος αρκετούς πελάτες που εκτίουν ποινές, η ασφάλεια είναι πιο χαλαρή και τα ψαλίδια πιο κοφτερά, επιτρέποντας πιο σωστά κούρεματα.

Η Μάξγουελ πιθανώς πλήρωσε για το κούρεμα με «νόμισμα της φυλακής», εξήγησε, όπως ένα βιβλίο γραμματοσήμων ή κονσέρβες τόνου.

«Δεν με νοιάζει τι γράφεται ή όχι» σχολίασε η Μάξγουελ στον Έπσταϊν σε ένα email του 2011, όταν δημοσιεύτηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφορές που εξέταζαν τη σχέση του πρίγκιπα Άντριου με τον παιδόφιλο χρηματιστή. «Με νοιάζει η μελλοντική μου ζωή και αν μπορώ να βρω έναν τρόπο να τη ζήσω»

Πρόσβαση σε εμφιαλωμένο νερό

Η Μάξγουελ μετακόμισε στο Μπράιαν πέρυσι, μετά από συνάντηση με τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον Έπσταϊν και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες μέρες μετά τη συνέντευξη, έφτασε στο Τέξας εν μέσω καταγγελιών από νομοθέτες. «Το αμερικανικό κοινό πρέπει να είναι εξοργισμένο από την ειδική μεταχείριση που απολαμβάνει ένας παιδεραστής και μια κατηγορούμενη για σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών», δήλωσε τότε η οικογένεια της εκλιπούσας Βιρτζίνια Τζιουφρέ, μιας από τα θύματα της Μάξγουελ και του Έπσταϊν, η οποία αυτοκτόνησε το 2025.

Τον Ιανουάριο, δύο βουλευτές των Δημοκρατικών δήλωσαν ότι περισσότεροι από δώδεκα πληροφοριοδότες είχαν αναφέρει ότι η Μάξγουελ απολάμβανε και άλλα είδη ειδικής μεταχείρισης στη φυλακή, όπως πρόσβαση σε εμφιαλωμένο νερό και χρόνο χρήσης φορητού υπολογιστή χωρίς επίβλεψη.

Η Μάνγκελ είπε ότι πολλές γυναίκες κρατούμενες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να διατηρήσουν μια αίσθηση κανονικότητας πίσω από τα κάγκελα μέσω τελετουργιών ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας. «Δεν μπορείς να ελέγξεις τι τρως, τι ώρα κοιμάσαι, τι φοράς. Αυτό που μπορείς να ελέγξεις είναι η εμφάνισή σου».

Η αλαζονεία

Η Μάξγουελ μπορεί να είχε διαφορετικό κίνητρο για να βελτιώσει την εμφάνισή της για την τηλεοπτική κατάθεσή της. Ζητάει χάρη από τον πρόεδρο και είναι πρόθυμη να δηλώσει δημοσίως ότι ποτέ δεν είδε τον Τραμπ να εμπλέκεται στα εγκλήματα του Έπσταϊν, με αντάλλαγμα τον τερματισμό της ποινής φυλάκισης της.

Επίσης, βρίσκεται σε διαδικασία έφεσης της καταδίκης της. Ωστόσο, το να αναβιώσει την περιβόητη, χαρακτηριστική εμφάνισή της από τα χρόνια της με τον Έπσταϊν δεν είναι καλή στρατηγική, σύμφωνα με την Δρ. Τζέρι Φίσμαν, ανώτερη σύμβουλο δικών στη Focus Litigation Consulting γιατί «είναι μια συμπεριφορά που μπορεί να εκληφθεί ως αγανάκτηση ή αλαζονεία».

«Η καλύτερη τακτική που μπορεί να ακολουθήσει τώρα η Μάξγουελ είναι να προσπαθήσει να μετριάσει και να εξουδετερώσει την εμφάνισή της», είπε. «Να φαίνεται κοινωνικά αδιάφορη, κατά μία έννοια. Πρέπει να φαίνεται ψύχραιμη, ταπεινή και συνηθισμένη. Ο στόχος είναι να απομακρυνθεί ψυχολογικά από τον κόσμο στον οποίο ζούσε κάποτε» -έναν κόσμο γεμάτο κοσμικά events, εγκαίνια καταστημάτων, επιδείξεις μόδας και ραντεβού στο κομμωτήριο Frédéric Fekkai, όπως αποκαλύπτουν τα αρχεία και τα email του Έπσταϊν που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Με την επιστροφή της στο αιχμηρό κούρεμα, η Μάξγουελ μας θυμίζει την παλιά της ζωή και τα παλιά της κόλπα. Ακόμα και μετά την καταδίκη της, τη δημοσίευση αμέτρητων ενοχοποιητικών email και εγγράφων και τις μαρτυρίες δεκάδων θυμάτων, η Μάξγουελ δεν μπορεί να σταματήσει να προσπαθεί να χειραγωγήσει την αφήγησή της και το κοινό.

