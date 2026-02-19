newspaper
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Δήμος Γορτυνίας καταγράφει τις «πληγές του» από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
Αυτοδιοίκηση 19 Φεβρουαρίου 2026, 11:33

Ο Δήμος Γορτυνίας καταγράφει τις «πληγές του» από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Καταγραφή ζημιών από τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Γορτυνίας.

Σύνταξη
Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Σε καθεστώς αυξημένης εγρήγορσης βρίσκεται ο Δήμος Γορτυνίας, μετά τις παρατεταμένες και έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή από τον Ιανουάριο του 2026 έως και σήμερα, προκαλώντας φθορές και προβλήματα σε υποδομές και ιδιοκτησίες σε πολλές Δημοτικές Κοινότητες.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης, με επιστολή του προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, ζητά την άμεση και αναλυτική καταγραφή των ζημιών που έχουν προκληθεί εντός των διοικητικών τους ορίων, προκειμένου να διαμορφωθεί σαφής εικόνα της έκτασης των επιπτώσεων και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες αποκατάστασης, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Ειδικότερα, καλούνται οι Πρόεδροι να αναφέρουν.

  • Ζημιές σε βασικές υποδομές κοινής ωφέλειας και ιδιοκτησίες, όπως δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού, επαρχιακούς, δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους, κατοικίες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
  • Κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και συγκέντρωση φερτών υλικών.
  • Κάθε άλλη ζημιά που απαιτεί άμεση παρέμβαση

Παράλληλα, έχει ήδη συγκροτηθεί, με την υπ’ αρ. πρωτ. 1.610/16.02.2026 (ΑΔΑ: 93ΦΠΩ90-ZB9) Απόφαση Δημάρχου και σύμφωνα με την ΚΥΑ 2335/2024 (ΦΕΚ 937/Β/08.02.2024), η αρμόδια Επιτροπή Καταγραφής Ζημιών σε Υποδομές και Αποτίμησης Ζημιών από Φυσικές Καταστροφές στο Δήμο Γορτυνίας.

Η καταγραφή αφορά αποκλειστικά ζημιές, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση του Δήμου Γορτυνίας,  που προέκυψαν κατά το διάστημα εκδήλωσης των πρόσφατων βροχοπτώσεων και οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, με σαφή αναφορά στη θέση και στο είδος της βλάβης. Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης, ζητείται όπου είναι εφικτό η αποστολή συνοδευτικού φωτογραφικού υλικού.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων και των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων, θα είναι εφικτή η υλοποίηση των παρεμβάσεων που θα δηλωθούν, θα αξιολογηθούν και θα ιεραρχηθούν βάσει της κρισιμότητας και της αναγκαιότητάς τους.

Η Δημοτική Αρχή καλεί όλους τους αιρετούς εκπροσώπους των Κοινοτήτων σε άμεση και υπεύθυνη ανταπόκριση, ώστε με συντονισμό, διαφάνεια και τεκμηρίωση να διασφαλιστεί ο ορθός προγραμματισμός των αναγκαίων ενεργειών και η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Economy
Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

