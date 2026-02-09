Κήρυξη κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης για τον Δήμο Γορτυνίας

Σε απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2026, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έλαβε άμεσες δράσεις για την προστασία των πολιτών στον Δήμο Γορτυνίας.

Συγκεκριμένα, με βάση την αναγκαιότητα για την προστασία των πολιτών από τις καιρικές συνθήκες που πλήττουν την περιοχή, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, υπό τις οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κήρυξε τον Δήμο Γορτυνίας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση αυτή είναι άμεση και ελήφθη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών που «απειλούν» την περιοχή της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα τον Δήμο Γορτυνίας.

Η ανακοίνωση αφορά το διάστημα από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 8 Μαΐου 2026, με στόχο τη λήψη μέτρων για την αποφυγή καταστροφών και την ασφαλή διαχείριση των επερχόμενων κινδύνων.

Τι ανακοίνωσε ο Δήμος

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Γορτυνίας:

«Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) τα οποία εκδηλώθηκαν τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο 2026, κηρύσσεται ο Δήμος Γορτυνίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με απόφαση που υπέγραψε σήμερα Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Παπαευσταθίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Γορτυνίας που υπογράφει ο Δήμαρχος Ευστάθιος Κούλης.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης και για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και 8 Μαΐου 2026.»

*πηγή φωτογραφίας, https://www.facebook.com/efstathios.koulis