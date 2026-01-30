Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες και να δρομολογηθεί η διαχείριση των συνεπειών που προκάλεσαν τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων, όπως προσθέτει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Γαύδου, «το διήμερο 20 και 21 Ιανουαρίου 2026, που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές κυρίως στο λιμάνι του νησιού, η Δήμαρχος Γαύδου ζήτησε την ενεργοποίηση του ειδικού αυτού καθεστώτος για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των υποδομών του νησιού.

Η εν λόγω κήρυξη τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες.

Η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Περιφερειακής ενότητας Χανίων προχωρά ήδη στις απαραίτητες ενέργειες για την καταγραφή των ζημιών και την ιεράρχηση των έργων αποκατάστασης. Στόχος της απόφασης αυτής είναι η άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου για την εξασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων, την ομαλοποίηση της ζωής στο νησί και τη προστασία των υποδομών».

πηγή φωτογραφιών, Δήμος Γαύδου