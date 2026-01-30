newspaper
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου
Αυτοδιοίκηση 30 Ιανουαρίου 2026, 15:39

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου

Η εν λόγω κήρυξη του Δήμου Γαύδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες και να δρομολογηθεί η διαχείριση των συνεπειών που προκάλεσαν τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων, όπως προσθέτει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Γαύδου, «το διήμερο 20 και 21 Ιανουαρίου 2026, που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές κυρίως στο λιμάνι του νησιού, η Δήμαρχος Γαύδου ζήτησε την ενεργοποίηση του ειδικού αυτού καθεστώτος για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των υποδομών του νησιού.

Η εν λόγω κήρυξη τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες.

Η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Περιφερειακής ενότητας Χανίων προχωρά ήδη στις απαραίτητες ενέργειες για την καταγραφή των ζημιών και την ιεράρχηση των έργων αποκατάστασης. Στόχος της απόφασης αυτής είναι η άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου για την εξασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων, την ομαλοποίηση της ζωής στο νησί και τη προστασία των υποδομών».

πηγή φωτογραφιών, Δήμος Γαύδου

Headlines:
Macro
S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

Business
Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ανάσχεσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό «Επίδαυρος–Μέθανα»
Αυτοδιοίκηση 30.01.26

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ανάσχεσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό «Επίδαυρος–Μέθανα»

Αποκαταστάθηκαν φθορές και τοποθετήθηκαν νέοι φράχτες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη διαδρομή Επίδαυρος–Μέθανα, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
Ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών
Φόρος τιμής 30.01.26

Ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, μετά τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του Δημάρχου Φιλιατών Βασιλείου Τζίγκου, εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια ενός αξιόλογου στελέχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
«Γίνε ο γονιός που θέλεις να είσαι» – Δωρεάν βιωματικό εργαστήριο για γονείς από τον Δήμο Πειραιά
Κοινωνική πολιτική 30.01.26

«Γίνε ο γονιός που θέλεις να είσαι» – Δωρεάν βιωματικό εργαστήριο για γονείς από τον Δήμο Πειραιά

Η πρωτοβουλία αυτή, εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του δήμου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας με εξειδικευμένους φορείς.

Σύνταξη
Ξεκινά ο νέος κύκλος του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής
Εκπαίδευση 29.01.26

Ξεκινά ο νέος κύκλος του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής

Από σήμερα 29 Ιανουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας σε 400 παιδιά Δημοτικών και Γυμνασίων της Αττικής, ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Σύνταξη
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών
Αυτοδιοίκηση 29.01.26

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Σύνταξη
Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης
Αποκαταστάσεις 29.01.26

Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης

Σκοπός της απόφασης κήρυξης του δήμου Σπάρτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή
Μεταρρύθμιση 28.01.26

Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή

Ο θεσμός των Περιφερειών, στα 16 χρόνια ζωής με τη σημερινή μορφή του, λειτουργεί χωρίς δικό του Κώδικα, αναφέρει η ΕΝΠΕ σε ανακοίνωση της με αφορμή την συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σύνταξη
Η Νότια Αφρική απελαύνει τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ισραήλ – Και το Τελ Αβίβ πληρώνει με το ίδιο νόμισμα
Διπλωματικός πόλεμος 30.01.26

Η Νότια Αφρική απελαύνει τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ισραήλ – Και το Τελ Αβίβ πληρώνει με το ίδιο νόμισμα

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες από τότε που η Νότια Αφρική κατέθεσε αγωγή για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα

Σύνταξη
Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής
Επί κοντώ 30.01.26

Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής

Τα κοντάρια μήκους 5.20 μ. και 5.25 μ., μεγαλύτερου, δηλαδή, από αυτό που αγωνιζόταν ο Καραλής στους προηγούμενους αγώνες, σημάδι ότι οι απαιτήσεις του για την τρέχουσα σεζόν είναι ακόμα μεγαλύτερες.

Σύνταξη
ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους
Ελλάδα 30.01.26

ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους

Πολίτης προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας να ανασταλεί η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία είχε αρνηθεί να του ανανεώσει το διαβατήριο επειδή είχε παλαιού τύπου ταυτότητα - Και δικαιώθηκε

Σύνταξη
Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»
Κόσμος 30.01.26

Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»

«Η Πρώτη Τροπολογία υπάρχει για να προστατεύει τους δημοσιογράφους, των οποίων ο ρόλος είναι να ρίχνουν φως στην αλήθεια και να ζητούν λογοδοσία από όσους βρίσκονται στην εξουσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση των συνηγόρων του Ντον Λέμον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης
«Δεν θα ξεχαστεί» 30.01.26

Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα το γεγονός ότι οι μελέτες πυροπροστασίας για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου φέρουν την υπογραφή του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σύνταξη
Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις

Κώστας Τασούλας και Λουκάς Παπαδήμος προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα

Σύνταξη
«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη
Διπλωματικός πονοκέφαλος 30.01.26

«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη

Η πληθώρα των αλαζονικών δηλώσεων, των επιθέσεων και των θεωριών συνωμοσίας αναγκάζει τους απεσταλμένους να αναζητούν το μήνυμα μέσα στην παραφροσύνη του Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες
Κόσμος 30.01.26

Το Ιράν είναι έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε εκ νέου πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα
Social Europe 30.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υπόσχονται τα εργαλεία μεταγραφής συνομιλιών με τεχνητή νοημοσύνη και εντάσσονται στην εργασιακή ρουτίνα. Ωστόσο, γίνονται φορείς έκθεσης προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές
Ματωμένη «ανάπτυξη» 30.01.26

Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές

Τα εργατικά ατυχήματα είναι το σκοτεινό πρόσωπο του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
Κόσμος 30.01.26

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ

Σύνταξη
