Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί
«Η Γαύδος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ισότιμα και οριζόντια στο πλαίσιο ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων» αναφέρει μεταξύ άλλων η δήμαρχος Γαύδου.
Υπόμνημα με όλα τα σημαντικά ζητήματα έργων υποδομών στη Γαύδο επέδωσε στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογεώργη, η Δήμαρχος, Λίλιαν Στεφανάκη, η οποία συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη για την προετοιμασία του Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων πραγματοποιήθηκε προ ημερών στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
«Η Γαύδος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ισότιμα και οριζόντια στο πλαίσιο ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Πρόκειται για ακραία περίπτωση διπλής νησιωτικότητας, με πλήρη γεωγραφική απομόνωση, ελάχιστο μόνιμο πληθυσμό διάσπαρτο στο νησί, απόλυτη εξάρτηση από τη θαλάσσια σύνδεση, το σύνολο της επικράτειάς της ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000 αλλά και σημαντική γεωπολιτική θέση (εξορύξεις, μεταναστευτικό κ.λπ).», επεσήμανε η κα Στεφνάκη, σύμφωνα με όσα αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του δήμου.
«Αποκλεισμός του Δήμου από αναπτυξιακά και κοινωνικά εργαλεία»
«Η έως σήμερα εφαρμογή οριζόντιων πολιτικών και πληθυσμιακών κριτηρίων έχει οδηγήσει σε ουσιαστικό αποκλεισμό του Δήμου από αναπτυξιακά και κοινωνικά εργαλεία με αποτέλεσμα τη σημαντική υστέρηση που είναι εμφανής από την πρώτη στιγμή που κάποιος θα φτάσει στο νησί. Απαιτείται ειδική, προσαρμοσμένη προσέγγιση, με διαφορετικά εργαλεία σχεδιασμού από εκείνα που εφαρμόζονται σε περιαστικούς, αστικούς ή ηπειρωτικούς Δήμους, με θεσμικές εξαιρέσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις που να λαμβάνουν υπόψη την κλίμακα, τη φέρουσα ικανότητα και τις πραγματικές ανάγκες της Γαύδου», πρόσθεσε σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου.
Ο Υφυπουργός κ. Κοντογεώργης, κλείνοντας τη συνάντηση τόνισε, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, ότι θα υπάρχει συνέχεια στη συνεργασία και επόμενες συναντήσεις, ώστε να καταρτιστεί από κοινού το Σχέδιο Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων.
πηγή φωτογραφίας, δήμος Γαύδου
