Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης περιοχές του Δήμου Δυτικής Μάνης

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Δυτικής Μάνης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Παπαευσταθίου.

Η απόφαση αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες Νεοχωρίου-Στούπας, Αγίου Νικολάου, Καρδαμύλης, Καρυοβουνίου, Πλάτσας, Νομιτσής, Αγίου Νίκωνα και Τραχήλας της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Η κήρυξη κρίθηκε αναγκαία για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, και συγκεκριμένα ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι εκδηλώθηκαν στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2026. Από τα φαινόμενα προκλήθηκαν προβλήματα όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες φθορές, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για υποδομές και κατοίκους.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης θα ισχύσει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, έως και τις 30 Απριλίου 2026, με δυνατότητα άρσης χωρίς νέο έγγραφο μετά τη λήξη της περιόδου, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Κοινότητα Κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Αβίας παραμένει ήδη κηρυγμένη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και τις 14 Ιουλίου 2026, λόγω αντίστοιχων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο και στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα σε έργα αποκατάστασης, παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας και έκτακτες χρηματοδοτήσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ζημιές και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στις πληγείσες περιοχές.

