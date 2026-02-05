newspaper
Σημαντική είδηση:
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης περιοχές του Δήμου Δυτικής Μάνης
Αυτοδιοίκηση 05 Φεβρουαρίου 2026, 15:30

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης περιοχές του Δήμου Δυτικής Μάνης

Σύμφωνα με την απόφαση, η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης σε περιοχές του Δήμου Δυτικής Μάνης θα ισχύσει για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Σύνταξη
Αλτσχάιμερ: Προγνωστικός παράγοντας οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου;

Αλτσχάιμερ: Προγνωστικός παράγοντας οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου;

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Δυτικής Μάνης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Παπαευσταθίου.

Η απόφαση αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες Νεοχωρίου-Στούπας, Αγίου Νικολάου, Καρδαμύλης, Καρυοβουνίου, Πλάτσας, Νομιτσής, Αγίου Νίκωνα και Τραχήλας της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Η κήρυξη κρίθηκε αναγκαία για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, και συγκεκριμένα ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι εκδηλώθηκαν στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2026. Από τα φαινόμενα προκλήθηκαν προβλήματα όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες φθορές, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για υποδομές και κατοίκους.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης θα ισχύσει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, έως και τις 30 Απριλίου 2026, με δυνατότητα άρσης χωρίς νέο έγγραφο μετά τη λήξη της περιόδου, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Κοινότητα Κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Αβίας παραμένει ήδη κηρυγμένη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και τις 14 Ιουλίου 2026, λόγω αντίστοιχων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο και στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα σε έργα αποκατάστασης, παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας και έκτακτες χρηματοδοτήσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ζημιές και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στις πληγείσες περιοχές.

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/DimosDytikisManis

World
ΕΚΤ: Αμετάβλητα για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση τα επιτόκια

ΕΚΤ: Αμετάβλητα για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση τα επιτόκια

Ακρίβεια: Οι Έλληνες είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον και έχουν λόγο για αυτό
Ευρωβαρόμετρο 05.02.26

Οι Έλληνες είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον και έχουν λόγο για αυτό

«Κόκκινο» χτυπάει η απαισιοδοξία στους Έλληνες και μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό. Τα νοικοκυριά βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται πριν το τέλος του μήνα, οδηγώντας βίαια σε περισσότερες περικοπές για την κάλυψη των αναγκών τους. Η ακρίβεια έχει εξαντλήσει τις αντοχές τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια νόμου Κατσέλη: Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου που τερματίζει καταχρηστικές πρακτικές
Δήλωση Τσουκαλά 05.02.26

ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια νόμου Κατσέλη: Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου που τερματίζει καταχρηστικές πρακτικές

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, χαιρετίζει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, επισημαίνοντας πως αποτελεί δικαίωση των θέσεων του κόμματος

Σύνταξη
Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;
Παραδόξως, λειτουργεί 05.02.26

Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;

«Τα χρήματα που πήρα είναι λιγότερα από όσα ήλπιζε ο ατζέντης μου», είπε ο Άλεξ Χόνολντ σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times. «Αλλά θα το έκανα και δωρεάν», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Αριστερά: Ερωτήματα για όσα είπε ο τραυματίας της τραγωδίας της Χίου – Η κυβέρνηση έχει βαριά πολιτική ευθύνη
Σφοδρά πυρά 05.02.26

Νέα Αριστερά: Ερωτήματα για όσα είπε ο τραυματίας της τραγωδίας της Χίου – Η κυβέρνηση έχει βαριά πολιτική ευθύνη

Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά επισκέφθηκαν τη Χίο και συνομίλησαν με τραυματία που επέβαινε στο σκάφος της τραγωδίας - «Απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις», διαμηνύουν

Σύνταξη
Ελεύθερος ο 34χρονος εμπρηστής της τεράστιας πυρκαγιάς στον Φενεό Κορινθίας
Ελλάδα 05.02.26

Ελεύθερος ο 34χρονος εμπρηστής της τεράστιας πυρκαγιάς στον Φενεό Κορινθίας

Ο 34χρονος αποφυλακίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 2026 και του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης στο Α.Τ. δύο φορές τον μήνα και την απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Σε ανταλλαγή αιχμαλώτων συμφώνησαν Κίεβο και Μόσχα
Η ανάρτηση Γουίτκοφ 05.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι - Σε ανταλλαγή αιχμαλώτων συμφώνησαν Κίεβο και Μόσχα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες

Σύνταξη
Μάικ Τζέιμς: «Θέλω πολύ να δω ελληνικό ντέρμπι στα playoffs – Δεν θα ήταν έκπληξη να το πάρει ο Παναθηναϊκός»
Euroleague 05.02.26

Μάικ Τζέιμς: «Θέλω πολύ να δω ελληνικό ντέρμπι στα playoffs – Δεν θα ήταν έκπληξη να το πάρει ο Παναθηναϊκός»

Ο Μάικ Τζέιμς τόνισε ότι θα ήθελε να δει το Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός στα playoffs, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα τον εξέπληττε αν οι Πράσινοι κατακτούσαν φέτος τη Euroleague.

Σύνταξη
Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)

Παγωμάρα επικράτησε στο Γαλατασαράι – Ινσταμπούλσπορ, όταν ο Αχμέτ Κουτουτσού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και ο Γιλμάζ με καθοριστική επέμβαση τον έσωσε.

Σύνταξη
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»
Η καθημερινότητα 05.02.26

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε για τα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλοαρθρίτιδας, τα οποία δυσχέραιναν τη ζωή της για χρόνια.

Σύνταξη
Καταιγίδα Λεονάρντο: Σαρώνει την Ιβηρική – Ένας νεκρός και μια αγνοούμενη
Βίντεο και φωτογραφίες 05.02.26

Σαρώνει την Ιβηρική η καταιγίδα Λεονάρντο - Ένας νεκρός και μια αγνοούμενη

Ισπανία και Πορτογαλία επλήγησαν από την καταιγίδα - Στη Μάλαγα, ένα κορίτσι αγνοείται αφού παρασύρθηκε από τον ποταμό Τουρβίγια ενώ προσπαθούσε να σώσει τον σκύλο της

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: «Το σκάφος του λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» – Τι λένε επιζώντες
Σοβαρές καταγγελίες 05.02.26

«Το σκάφος του λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» - Τι λένε επιζώντες από το ναυάγιο στη Χίο

Σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο - Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μετέφερε στο in μαρτυρίες επιζώντων προσφύγων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»
Euroleague 05.02.26

Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους (6/2) και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Σύνταξη
Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία
Ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ 05.02.26

Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του στρατιωτικού «κατόπιν σαφών ενδείξεων συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους».

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου
Ερευνάται από τις Αρχές 05.02.26

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου

Ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου

Σύνταξη
Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα
Αιχμές 05.02.26

Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα

Μιλώντας στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, ο Γιάννης Παναγόπουλος άφησε αιχμές για τους λόγους γιατί τους οποίους διώκεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
