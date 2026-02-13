Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά άλλαξε τα δεδομένα όσων γνωρίζουμε σχετικά με την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αρχικά, ο Γάλλος και στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League 2 (12-13/2 στη Θεσσαλονίκη) επανέλαβε αυτά που είπε και στους διαιτητές της Super League πριν από μια εβδομάδα («θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»).

Όμως, μετά την κακή εικόνα των διαιτητών και των βοηθών της δεύτερης κατηγορίας στα αγωνιστικά τεστ, ίσως επειδή νευρίασε, τού… ξέφυγε ότι «αν μείνω, την επόμενη σεζόν θα είναι πιο αυστηρά και όποιος κόβεται, ακόμη και στα τεστ των σεμιναρίων, αρχικά θα έχει δεύτερη ευκαιρία, όμως αν δεν τα περνάει και τη δεύτερη φορά, μετά θα υποβιβάζεται. Δεν είναι εικόνα αυτή που δείξατε». Το τελευταίο ισχύει μόνο για τα αγωνιστικά τεστ όλων των κατηγοριών που γίνονται πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και ο Λανουά, εμμέσως πλην σαφώς, προανάγγειλε ότι θα αλλάξει τον κανονισμό!

Γιατί ο Λανουά φέρεται να έκανε εξαγγελίες και για την επόμενη σεζόν ενώ το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιό του; Ποιος Απλά, πιέζει με τον τρόπο του ή έχει πάρει εγγυήσεις; Σα να μην έφτανε αυτό, σε ανύποπτο χρόνο ο Λανουά έχει πει στους διαιτητές της Super League ότι οι αγωνιστικές δοκιμασίες του καλοκαιριού, συγκεκριμένα το SDS θα γίνει χωρίς αντίστροφη μέτρηση που το καθιστά πολύ αυστηρό.

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι ο Λανουά θέλει να επεκταθεί από τώρα το συμβόλαιό του (για τις σεζόν 2026-27 και 2027-28), όμως η ΕΠΟ δεν φέρνει το θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αφενός επειδή μια τέτοια απόφαση θα είναι πρόωρη αφετέρου επειδή οι ομάδες έχουν πολλά παράπονα από την εικόνα της διαιτησίας. Η περίπτωση της παραμονής του Λανουά αναμένεται να συζητηθεί τον Μάιο, ενώ ο Γάλλος και οι συνεργάτες του ποντάρουν και σε στήριξη της UEFA.

Από κει και πέρα στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League 2 που ανήκουν στις ΕΠΣ της Βορείου Ελλάδας φάνηκε ότι δεν έχει γίνει δουλειά στη διαιτησία ή ότι θέλει ακόμη δουλειά. Διαλέγετε και παίρνετε. Η κατάσταση των διαιτητών και των βοηθών στα αγωνιστικά τεστ της Θεσσαλονίκης ήταν κακή, παρουσία του Λανουά και των συνεργατών του, τόσο χάλια που ο Αλόνσο φώναζε «δεν είναι εικόνα αυτή».

Άσχετα, αν κόπηκαν μόνο οι Μυλοπούλου (Καβάλας), Καλατζής (Θεσσαλίας), Γ. Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) και από τους βοηθούς ο Δανδανόπουλος (Ξάνθης). Υπήρχαν αρκετοί, οι αποκαλούμενοι και «οριακοί» που τα έβγαλαν με το ζόρι. Ο εκνευρισμός των Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο δεν κρύβονταν, καθώς προχώρησε σε αντικαταστάσεις των κομμένων που είχαν βάλει στα πλέι οφ και στα πλέι άουτ της Super League 2.

Η ΚΕΔ έδωσε βάρος στη φυσική κατάσταση των διαιτητών. Για αυτό και στα σεμινάρια, εκτός από τα αγωνιστικά τεστ, έβαλε και προπονήσεις.

Στη Θεσσαλονίκη έτρεξαν και πέρασαν με επιτυχία τα αγωνιστικά τεστ οι Τσσκαλίδης (Χαλκιδικής), Κατσικογιάννης (Ηπείρου) και Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας), οι οποίοι είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις και δεν έτρεξαν στο σεμινάριο της Superleague.