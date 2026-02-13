sports betsson
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
13.02.2026 | 14:38
Σαρώνει η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…
On Field 13 Φεβρουαρίου 2026, 16:55

Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…

Ενώ λήγει το συμβόλαιό του και τίποτα δεν είναι σίγουρο, ο Λανουά αποκάλυψε μελλοντικά σχέδια και τόνισε στους διαιτητές ότι από το καλοκαίρι και μετά θα γίνουν πολύ αυστηρά τα αγωνιστικά τεστ

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Spotlight

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά άλλαξε τα δεδομένα όσων γνωρίζουμε σχετικά με την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αρχικά, ο Γάλλος και στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League 2 (12-13/2 στη Θεσσαλονίκη) επανέλαβε αυτά που είπε και στους διαιτητές της Super League πριν από μια εβδομάδα («θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»).

Όμως, μετά την κακή εικόνα των διαιτητών και των βοηθών της δεύτερης κατηγορίας στα αγωνιστικά τεστ, ίσως επειδή νευρίασε, τού… ξέφυγε ότι «αν μείνω, την επόμενη σεζόν θα είναι πιο αυστηρά και όποιος κόβεται, ακόμη και στα τεστ των σεμιναρίων, αρχικά θα έχει δεύτερη ευκαιρία, όμως αν δεν τα περνάει και τη δεύτερη φορά, μετά θα υποβιβάζεται. Δεν είναι εικόνα αυτή που δείξατε». Το τελευταίο ισχύει μόνο για τα αγωνιστικά τεστ όλων των κατηγοριών που γίνονται πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και ο Λανουά, εμμέσως πλην σαφώς, προανάγγειλε ότι θα αλλάξει τον κανονισμό!

Γιατί ο Λανουά φέρεται να έκανε εξαγγελίες και για την επόμενη σεζόν ενώ το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιό του; Ποιος Απλά, πιέζει με τον τρόπο του ή έχει πάρει εγγυήσεις; Σα να μην έφτανε αυτό, σε ανύποπτο χρόνο ο Λανουά έχει πει στους διαιτητές της Super League ότι οι αγωνιστικές δοκιμασίες του καλοκαιριού, συγκεκριμένα το SDS θα γίνει χωρίς αντίστροφη μέτρηση που το καθιστά πολύ αυστηρό.

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι ο Λανουά θέλει να επεκταθεί από τώρα το συμβόλαιό του (για τις σεζόν 2026-27 και 2027-28), όμως η ΕΠΟ δεν φέρνει το θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αφενός επειδή μια τέτοια απόφαση θα είναι πρόωρη αφετέρου επειδή οι ομάδες έχουν πολλά παράπονα από την εικόνα της διαιτησίας. Η περίπτωση της παραμονής του Λανουά αναμένεται να συζητηθεί τον Μάιο, ενώ ο Γάλλος και οι συνεργάτες του ποντάρουν και σε στήριξη της UEFA.

Από κει και πέρα στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League 2 που ανήκουν στις ΕΠΣ της Βορείου Ελλάδας φάνηκε ότι δεν έχει γίνει δουλειά στη διαιτησία ή ότι θέλει ακόμη δουλειά. Διαλέγετε και παίρνετε. Η κατάσταση των διαιτητών και των βοηθών στα αγωνιστικά τεστ της Θεσσαλονίκης ήταν κακή, παρουσία του Λανουά και των συνεργατών του, τόσο χάλια που ο Αλόνσο φώναζε «δεν είναι εικόνα αυτή».

Άσχετα, αν κόπηκαν μόνο οι Μυλοπούλου (Καβάλας), Καλατζής (Θεσσαλίας), Γ. Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) και από τους βοηθούς ο Δανδανόπουλος (Ξάνθης). Υπήρχαν αρκετοί, οι αποκαλούμενοι και «οριακοί» που τα έβγαλαν με το ζόρι. Ο εκνευρισμός των Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο δεν κρύβονταν, καθώς προχώρησε σε αντικαταστάσεις των κομμένων που είχαν βάλει στα πλέι οφ και στα πλέι άουτ της Super League 2.

Η ΚΕΔ έδωσε βάρος στη φυσική κατάσταση των διαιτητών. Για αυτό και στα σεμινάρια, εκτός από τα αγωνιστικά τεστ, έβαλε και προπονήσεις.

Στη Θεσσαλονίκη έτρεξαν και πέρασαν με επιτυχία τα αγωνιστικά τεστ οι Τσσκαλίδης (Χαλκιδικής), Κατσικογιάννης (Ηπείρου) και Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας), οι οποίοι είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις και δεν έτρεξαν στο σεμινάριο της Superleague.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι τρεις κίνδυνοι

Δημόσιο Χρέος: ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλοι τρεις κίνδυνοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Μήπως το επάγγελμά σας «αδειάζει» τον λογαριασμό σας;

Business
Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

inWellness
inTown
Stream sports
Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία
Παναθηναϊκός 12.02.26

Δεν ενοχλεί τόσο ο αποκλεισμός, όσο η αδυναμία

Η διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ στους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, μοιραία τον φέρνει στο επίκεντρο της κριτικής για την εικόνα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πολυαθλητικός σημαίνει…
On Field 12.02.26

Πολυαθλητικός σημαίνει…

Μέσα Φλεβάρη και ο Ολυμπιακός έπιασε πρώτα τους 340 τίτλους και έπειτα εξασφάλισε μια ακόμη παρουσία σε οκτάδα κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με 6/8 ενεργά τμήματα στην Ευρώπη...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας
On Field 10.02.26

Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας

Η διοίκηση της Νάπολι και ο δήμος της πόλης παίρνουν άμεσα μέτρα για το ιστορικό γήπεδο, μετά τις σοκαριστικές εικόνες στα social media, από το παιχνίδι των «παρτενοπέι» με την Τσέλσι για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Η στενή σχέση του Bad Bunny του με τον Μέσι και οι αφιερωμένοι στον Αργεντινό σούπερ σταρ στίχοι (vid+pics)

Η μουσική κατά την διάρκεια της προπόνησης είναι απαραίτητη για τον Λιονέλ Μέσι και ένας από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες είναι ο Bad Bunny που προκάλεσε χαμό στο πρόσφατο Super Bowl. Η σχέση τους δεν μένει εκεί όμως...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ
On Field 10.02.26

Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας του και αποκάλυψε το «κλειδί» για να επιστέψουν τα χαμόγελα στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας
On Field 10.02.26

Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Πέμπτη τον Ερυθρό Αστέρα και μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, έχοντας στο μυαλό το πλεονέκτημα έδρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
The day after
On Field 10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ
Κόσμος 13.02.26

ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ

Η μεταφορά τους από στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ξεκίνησε έπειτα από μια ταχεία επίθεση δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης στη βορειοανατολική Συρία εναντίον των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF)

Σύνταξη
Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση
Κόσμος 13.02.26

Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση

Η Βρετανία υποστήριξε ότι οι κλιμακούμενες δράσεις της οργάνωσης ισοδυναμούσαν με τρομοκρατία, επικαλούμενη μια έφοδο το 2024 σε εργοστάσιο της μεγαλύτερης αμυντικής εταιρείας του Ισραήλ

Σύνταξη
H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος
Υγεία 13.02.26

H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος

Η γυμναστική προσφέρει συγκρίσιμα ή και ανώτερα οφέλη σε σχέση με τα φάρμακα για την κατάθλιψη και το άγχος. Τα ομαδικά προγράμματα και οι προσωπικοί γυμναστές μεγιστοποιούν την επίδραση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας
Ελληνοτουρκικά 13.02.26

Μάντζος: Διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της Άγκυρας

«Όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX 'αορίστου διαρκείας' ή την επανάληψη των αναφορών σε 'τουρκική μειονότητα' θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία
Συλλογικές Συμβάσεις 13.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δε λέει την αλήθεια – Καθορισμός του κατώτατου από τους εταίρους και μονομερής προσφυγή στη διαιτησία

«Αν δεν έχω μονομερή προσφυγή στη διαιτησία για να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάτσουν το τραπέζι, αν δεν έχω επαναφορά του κατώτατου μισθού να είναι στην Εθνική Γενική Συλλογική, δεν θα έχω συμβάσεις για να μετενεργήσουν», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει
ΠΑΣΟΚ 13.02.26

Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στην κριτική που δέχεται για τη μη λειτουργία των οργάνων του κόμματος. «Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές», τόνισε με έμφαση.

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
Σημείο αναφοράς 13.02.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη

Τελείωσε η πρώτη και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ
Go Fun 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ

Η δωρεά των 25.000 δολαρίων από τον Σπίλμπεργκ στον διαδικτυακό έρανο της οικογένειας του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αντιστοιχεί σε ένα απειροελάχιστο κλάσμα των ετήσιων εσόδων του σχολιάζουν οι χρήστες των social media

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια – Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια - Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι

Ανδρέας Τεττέη και Ντάβιντε Καλάμπρια συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες και θα πρέπει να λείψουν σε ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς της Superleague που θα δώσει ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα
Στο Προεδρικό 13.02.26

Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τους Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα
Αναγνώριση 13.02.26

Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση Μνημείου Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους στα Ιωάννινα

Η σύσταση της Επιτροπής φιλοδοξεί να τιμήσει την καθοριστική συμβολή των ευεργετών και των δασκάλων του Γένους στη διαμόρφωση της ιστορικής, πνευματικής και εκπαιδευτικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη
Απελπισία 13.02.26

Σαρώνει η κακοκαιρία - Ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Δυτική Ελλάδα και Κρήτη

«Αν ο ανεμοστρόβιλος περνούσε μέσα από το χωριό, θα είχαμε θύματα», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Μπόρσι στην Ηλεία, που επλήγη από την κακοκαιρία - Προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο