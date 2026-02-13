Γιατί ο Λανουά αποφεύγει να πηγαίνει στα ντέρμπι

Ο Λανουά άλλαξε τη συνήθειά του με τους ξένους διαιτητές που ορίζει στα ντέρμπι και στα δύσκολα ματς της Stoximan Super League. Υπάρχει λόγος που δεν πηγαίνει να τους δει από κοντά για να εκτελεί και χρέη παρατηρητή διαιτησίας. Πλέον δεν ορίζει το εαυτό του σε αυτό τον ρόλο, προτιμώντας τις τηλεδιασκέψεις με τους αλλοδαπούς ρέφερι, μετά το τέλος των αγώνων, όπου συζητεί για τις αποφάσεις τους αφού πρώτα έχει πληροφορηθεί για την απόδοσή τους.

Ο Λανουά έχει συγκεκριμένο… κανόνα και για αυτούς που ορίζει για να βαθμολογούν τους ξένους διαιτητές. Υπάρχουν «στεγανά», καθώς, τουλάχιστον μέχρι τώρα, επιλέγει έναν εκ των Ελλήνων μελών της ΚΕΔ, τον Δαμιανό Ευθυμιάδη (Πιερίας) ή την Αντωνία Κόκοτου (Αργολίδας).

Ο Λανουά «απέχει» από τα ντέρμπι ως παρατηρητής διαιτησίας από τις 7 Δεκεμβρίου 2025, πιο συγκεκριμένα από το ματς της 12ης αγωνιστικής ΠΑΟΚ-Άρης, όπου όρισε τον Σέρβο Γιοβάνοβιτς. Την Κυριακή (15/2) όρισε τον Γερμανό Οσμερς στο ματς ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και θα τον βαθμολογήσει η Κόκοτου, η οποία δεν έχει σφυρίξει ματς της πρώτης κατηγορίας. Ο δε Ευθυμιάδης, με τον οποίο μπαίνει εναλλάξ, υπήρξε πρώην διεθνής βοηθός του Σιδηρόπουλου.

Το περασμένο Σάββατο (7/2) ο Λανουά βρέθηκε στη Λάρισα και παρακολούθησε τον Βεργέτη (Αρκαδίας) στο ματς ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-4 και την Κυριακή (8/2) στο Παγκρήτιο για το ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2, όπου όρισε τον Τσιμεντερίδη. Κάτι ανάλογο αναμένεται να κάνει και αυτό το Σαββατοκύριακο (13-14/2), μπορεί και τη Δευτέρα (16/2), τις ημέρες που διεξάγεται η 21η αγωνιστική.

Ο λόγος είναι ο εξής: Ο Λανουά φοβάται μην δημιουργηθούν εντάσεις σε βάρος του, με δεδομένο ότι πολλές ομάδες έχουν παράπονα από τη διαιτησία. Παράλληλα, προκάλεσε και το «μπλακ άουτ» της εβδομαδιαίας τηλεκριτικής του, από τη στιγμή που κατάλαβε ότι οι δημόσιες σχέσεις, μέσω της δήθεν ανάλυσης των φάσεων, δεν έπειθαν ότι έκανε ανάλυση με βάση το διαιτητικό 50-50, με αποτέλεσμα να προτιμήσει τη σιωπή, ειδικότερα το πισωγύρισμα.

Ο Λανουά δεν θέλει εντάσεις για να μην φαίνεται ότι υπάρχουν παράπονα για τη διαιτησία στη Super League. Θέλει να μείνει στην ΚΕΔ και δεν το κρύβει.

Η φράση «θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς» δεν ειπώθηκε μόνο στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League. Ο Λανουά επανέλαβε την επιθυμία του τόσο στο σεμινάριο των διαιτητών της Super League 2 που ανήκουν στις ΕΠΣ της νότιας Ελλάδας, την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, όσο και στο σεμινάριο των ρέφερι της Super League 2 των ΕΠΣ της βορείου Ελλάδας που ξεκίνησε (12/2) στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνεται στις 13/2. Μόνο ντουντούκα δεν έχει βγάλει!