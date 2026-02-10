Οι καινοτομίες του Λανουά που (φέτος) έγιναν ρουτίνα

Περασμένα μεγαλεία… Ο Λανουά, την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα (2024/25) έκανε τα αυτονόητα σχετικά με την ανάπτυξη της διαιτησίας. Πολλοί πίστεψαν ότι δρομολόγησε το ραντεβού με το μέλλον, όμως δεν φαίνεται προοπτική στον ορίζοντα και ο λόγος είναι απλός.

Ποιός είναι; Οι περσινές καινοτομίες έγιναν φετινή ρουτίνα. Σα να μια καραμέλα που έχει λιώσει αφού οι διαιτητές δεν προοδεύουν, κάτι που σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται τα δεδομένα. Ορίζονται οι ίδιοι και ίδιοι, οι τιμωρίες είναι με δυο μέτρα και δυο σταθμά (ανάλογα με τον ρέφερι ή την ομάδα που κάνουν το λάθος), άλλοι έχουν ασυλία, διπλοί και τριπλοί ορισμοί για κάποιους με άγνωστα κριτήρια και πάει λέγοντας. Ούτε προοδεύουν οι διεθνείς διαιτητές.

Για να μην πολυλογούμε, πως λέγεται αυτό; Έλλειψη αξιοκρατίας!

Με εισήγηση της ΚΕΔ έχουν αγοραστεί ρολόγια πόλαρ και καταχωρούνται τα δεδομένα των προπονήσεων τα οποία αποστέλλονται άμεσα. Τα βλέπει κανείς εκ των αρμοδίων; Επειδή βλέπουμε αρκετούς διαιτητές να μην είναι στο τηλεοπτικό πλάνο, όπως τους είχε ζητήσει ο Λανουά, κάτι που σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι έχουν πρόβλημα φυσικής κατάστασης με αποτέλεσμα να μένουν μακριά από τις φάσεις.

Απαντήσεις, επιτυχίες και αποτυχίες

Η ΚΕΔ υποβάλει τους διαιτητές σε γρήγορα τεστ γνώσεων, καθώς μέσω της πλατφόρμας ref house έχει τη δυνατότητα να τους αποστέλλει φάσεις σε βίντεο και να ζητεί απαντήσεις. Έγιναν 5-6 σεμινάρια, όμως ποτέ δεν αναφέρθηκαν ποσοστά αποτυχίας και επιτυχίας.

Η ΚΕΔ υποβάλει τους διαιτητές σε αυτό-αξιολόγηση μετά τους αγώνες τους ώστε από τις απαντήσεις να βγάζει και συμπεράσματα για την προσωπικότητα τους καθενός. Εύλογο το ερώτημα πού βοηθά αυτό, όταν δεν υπάρχει πρόοδος των ρέφερι. Και ίδιοι παραδέχονται ότι η διαιτησία πάει χειρότερα από πέρσι.

Συνεργασία μόνο στα λόγια

Ο Λανουά πήγαινε και εξαοκολουθεί να πηγαίνει στα γήπεδα για να βλέπει διαιτητές. Δεν είδαμε αυτό να βοηθά κάπου, αν και οφείλουμε να αναφέρουμε ότι είναι ο πρώτος αρχιδιαιτητής που βγαίνει από το γραφείο του. Επίσης, οι κακές γλώσσες «καρφώνουν» ότι το περασμένο καλοκαίρι ανέβηκαν κάποιοι διαιτητές που ο Λανουά δεν τους είδε στο γήπεδο.

Θέλουν συνεργασία διαιτητών, βοηθών, τέταρτων και VAR. Όμως, οι βοηθοί δεν παίρνουν μέρος στην τηλεδιάσκεψη που γίνεται μετά από κάθε αγώνα με τον διαιτητή που τον σφύριξε, όπου αναλύονται οι αποφάσεις!

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και οι συνεργάτες του θα πρέπει να προβληματιστούν, με αυτή την κατάσταση. Στο τελευταίο σεμινάριο απέφυγαν μέχρι και τις προσωπικές συνεντεύξεις με τους ρέφερι.