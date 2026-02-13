Γκουίνεθ Πάλτροου: Πλήρωσε 43.000 ευρώ για να διώξει τις τοξίνες από το αίμα της

Δεν είναι πρώτη φορά που η Γκουίνεθ Πάλτροου δοκιμάζει εναλλακτικές θεραπείες στον οργανισμό της αλλά και στην καθημερινότητα της.

Η διάσημη ηθοποιός έχει παραδεχτεί ότι δοκίμασε θεραπείες όπως τσιμπήματα από μέλισσες για τη μείωση ουλών και πολλά ακόμη παράξενα. Παράλληλα, δηλώνει φανατική των αποτοξινώσεων, έχοντας ακολουθήσει κατά καιρούς διάφορα προγράμματα «καθαρισμού».

Ανάμεσά τους και μια αμφιλεγόμενη οκταήμερη αποτοξίνωση με κατσικίσιο γάλα, κατά την οποία κατανάλωνε αποκλειστικά γάλα, με στόχο την αποβολή παρασίτων από το σώμα της.

Η νέα της θεραπεία που ακολούθησε περιλαμβάνει την άντληση αίματος από το σώμα, τον διαχωρισμό και την απομάκρυνση του πλάσματος, το οποίο περιέχει τις «τοξίνες» και την επαναφορά καθαρού υγρού στον οργανισμό.

Γκουίνεθ Πάλτροου: Εξηγεί τους λόγους της θεραπείας

«Μου άρεσε η ιδέα ότι θα μπορούσαμε να φιλτράρουμε από το αίμα μου όσα με έκαναν να αισθάνομαι άρρωστη», ανέφερε η διάσημη ηθοποιός.

Σύμφωνα με την ίδια, τα αποτελέσματα ήταν άμεσα: «Ένιωσα υπέροχα. Μια αίσθηση ανακούφισης, διαύγειας και ελαφρότητας».

Γκουίνεθ Πάλτροου: Τα προβλήματα με την υγεία της

Μιλώντας στον Ρίτσαρντ Έντεν της Daily Mail, η Γκουίνεθ Πάλτροου δήλωσε: «Είχα περάσει πολλά προβλήματα υγείας με εκείνα τα ασαφή χρόνια προβλήματα που η Ιατρική συνήθως δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει: χρόνια κόπωση, διανοητική θολούρα.

Με ενδιέφερε πολύ η ιδέα ότι μπορούσαμε να φιλτράρουμε από το αίμα μας τα στοιχεία που μας έκαναν πιο άρρωστους».

«Μετά ένιωσα καταπληκτικά» επέμεινε η Γκουίνεθ. «Ένιωσα μια άμεση ανακούφιση, διαύγεια και ελαφρότητα.»

Πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη μέθοδος

Παρότι η μέθοδος χρησιμοποιείται από το βρετανικό NHS για τη θεραπεία συγκεκριμένων αυτοάνοσων και νευρολογικών παθήσεων, η εφαρμογή της ως γενική θεραπεία αποτοξίνωσης παραμένει έντονα αμφιλεγόμενη στον ιατρικό κόσμο.