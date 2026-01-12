Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»

Ο Ισαάκ Μιζράχι έχει ένα πολύ «εστιασμένο» κομπλιμέντο για τη Γκουίνεθ Πάλτροου. Ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας, 64 ετών, μίλησε αποκλειστικά στο People για την επανένωσή του με την ηθοποιό, ενώ υποδύεται τον εκδότη του χαρακτήρα της στην ταινία Marty Supreme.

«Συνήθιζα να φτιάχνω ρούχα για την Γκουίνεθ στη δεκαετία του ’90», λέει στο κόκκινο χαλί των New York Film Critics Circle Awards στις 6 Ιανουαρίου στη Νέα Υόρκη. «Σας ορκίζομαι, θυμάμαι όταν ερχόταν για τις πρόβες».

«Έφευγε μετά από διάφορα πράγματα και εγώ έλεγα ότι αυτή η κοπέλα έχει τον πιο υπέροχο κ@λο που έχω δει ποτέ. Έχει τον καλύτερο κ@λο στο χώρο του θεάματος, το εννοώ» συνέχισε ο σχεδιαστής μιλώντας όντως σαν να βρίσκεται στα 90s.

«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που θυμάμαι για την Γκουίνεθ», λέει. «Εκτός από το γεγονός ότι είναι ξεκαρδιστική και πολύ καλή σε ό,τι κάνει».

Τρελό καστ το Marty Supreme

Ο Μιζράχι ήταν στην τελετή απονομής των βραβείων για να παραδώσει στον σκηνοθέτη Τζος Σαφντί και στον συν-σεναριογράφο του Ρόναλντ Μπρόνστεϊν το βραβείο για το Καλύτερο Σενάριο για την ταινία Marty Supreme.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ ως ο ομώνυμος χαρακτήρας, ένας επίδοξος παίκτης πινγκ-πονγκ, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Φραν Ντρέσερ, Οντέσα Α’ζίον, Κέβιν Ο’Λίρι και Άμπελ Φεράρα.

Αναπολώντας την περίοδο των γυρισμάτων, ο πρώην κριτής του Project Runway λέει: «Μπορούσες να νιώσεις ότι δημιουργούσαν κάτι όμορφο. Όταν άρχισε να προβάλλεται, οι άνθρωποι με καλούσαν και μου έλεγαν: «Αγάπη μου, αυτή η ταινία είναι η καλύτερη από την εποχή του Σκορσέζε»».

«Το ήξερα. Είχα την αίσθηση ότι ο Σαφντί δημιουργούσε κάτι που θα διαμόρφωνε την καριέρα του, καταλαβαίνετε;» συνεχίζει ο Μιζράχι.

Προσωπικές σχέσεις

Όπως και με την Πάλτροου, ο σχεδιαστής έχει μακροχρόνια σχέση με τον Σαφντί. «Τον γνωρίζω από τότε που ήταν μικρός» θυμάται. «Τον γνώρισα στο σπίτι της γειτόνισσάς μου. Ήταν ο καλύτερος φίλος του γιου της. Δουλέψαμε μαζί. Έκαναν αυτές τις μικρές ταινίες το 2008. Τον γνώριζα ως νεαρό σκηνοθέτη».

Πολυτάλαντος Ισαάκ Μιζράχι

Ο Μιζράχι, ο οποίος εκτός από σχεδιαστής μόδας είναι ηθοποιός, τραγουδιστής και παρουσιαστής, προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή για την επιστροφή του στο θρυλικό Café Carlyle για «μια εντελώς νέα βραδιά μουσικής, σχολίων και χαρακτηριστικής γοητείας» στην καινούργια του παράσταση A.I. Artificial Isaac.

Η παράσταση, που θα διαρκέσει από τις 3 έως τις 21 Φεβρουαρίου, «δεν είναι αστείο», λέει στο People. «Πολλές πρόβες, πολύ γράψιμο και πολλή σκέψη και… ξανασκέψη».

*Με στοιχεία από people.com