Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Άνοιγμα των Ιονίων Νήσων στην ινδική αγορά με επίκεντρο την Κέρκυρα
Αυτοδιοίκηση 11 Φεβρουαρίου 2026, 14:50

Άνοιγμα των Ιονίων Νήσων στην ινδική αγορά με επίκεντρο την Κέρκυρα

Συνεργασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Ελληνό-Ινδικό Επιμελητήριο και δημιουργία προοπτικών για κοινές δράσεις.

Σύνταξη
Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, με τον Πρόεδρο του Ελληνό-Ινδικού Επιμελητηρίου, Άγγελο Τσαβδάρη και την Σύμβουλο Εκσυγχρονισμού του Επιμελητηρίου, Υπεύθυνη για τις σχέσεις Ελλάδας-Ινδίας, Γεωργία Κορακάκη, με αντικείμενο τη χάραξη συντονισμένης στρατηγικής για την προβολή των Ιονίων Νήσων στη δυναμικά αναπτυσσόμενη τουριστική αγορά της Ινδίας.

Ο κ. Τρεπεκλής υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια επενδύει συστηματικά στο άνοιγμα προς νέες αγορές υψηλής προοπτικής, αξιοποιώντας τις πρόσφατες εξελίξεις στις αεροπορικές συνδέσεις Ελλάδας–Ινδίας και τη ραγδαία ενίσχυση της ταξιδιωτικής ζήτησης από τη συγκεκριμένη χώρα.

Όπως σημείωσε, οι Ινδοί ταξιδιώτες επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό — στοιχείο που συνιστά σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα για τα Ιόνια Νησιά, με το πλούσιο ιστορικό τους αποτύπωμα, τα μνημεία, τις πολιτιστικές διαδρομές και την επτανησιακή παράδοση.

Στο άμεσο διάστημα, σχεδιάζεται οργανωμένη πρόσκληση Ινδών τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων στα Ιόνια Νησιά, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να παρουσιαστούν στοχευμένα τα πλεονεκτήματα της περιοχής – ο πολιτισμός, η γαστρονομία και τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα, αλλά και η ιδιαίτερη νησιωτική ταυτότητα.

Παράλληλα και όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης ανέδειξε τη σημασία της θεσμικής εξωστρέφειας της Περιφέρειας, επισημαίνοντας ότι σε επόμενο στάδιο προγραμματίζεται οργανωμένη συμμετοχή των Ιονίων Νήσων σε τουριστικές εκθέσεις στην Ινδία, με στόχο τη δημιουργία σταθερών διαύλων συνεργασίας και προβολής.

Αθλητικός τουρισμός

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον αθλητικό τουρισμό ως μοχλό προσέγγισης της ινδικής αγοράς. Στο πλαίσιο της συνάντησης επιβεβαιώθηκε ότι τον Απρίλιο, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κρίκετ που εδρεύει στην Κέρκυρα, θα φιλοξενηθούν στο νησί έξι ομάδες κρίκετ από την Ινδία, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν αγώνες επίδειξης του εθνικού σπορ της Ινδίας, το οποίο παράλληλα περιλαμβάνεται στην κερκυραϊκή παράδοση, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή της περιοχής και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες θεματικού τουρισμού.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ελληνό-Ινδικού Επιμελητηρίου επισήμανε ότι προετοιμάζονται επισκέψεις Ινδών επαγγελματιών του τουρισμού στην Κέρκυρα, ενώ χαρακτήρισε τη συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καταλύτη για την ανάπτυξη ποιοτικών ροών επισκεπτών και την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων και της πολιτιστικής ταυτότητας των Ιονίων Νήσων.

