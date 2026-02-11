Βάρη: Εμβόλισαν με αυτοκίνητο κατάστημα για να το ληστέψουν – Βίντεο ντοκουμέντο

Ληστεία σε κατάστημα με αξεσουάρ για πισίνες στη Βάρη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Οι δράστες, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, προσέγγισαν με όχημα το κατάστημα και στη συνέχεια έκαναν όπισθεν και έπεσαν στη γυάλινη πόρτα, διαλύοντάς την.

Αφού εισήλθαν στο εσωτερικό του καταστήματος, αφαίρεσαν μηχανήματα και μετέφεραν τα κλοπιμαία βάζοντάς τα στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος.

Στη συνέχεια διέφυγαν ανενόχλητοι από το σημείο.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.