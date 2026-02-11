Βάρη: Εμβόλισαν με αυτοκίνητο κατάστημα για να το ληστέψουν – Βίντεο ντοκουμέντο
Μια απίστευτη διάρρηξη σε κατάστημα με είδη και αξεσουάρ για πισίνες σημειώθηκε στη Βάρη
Ληστεία σε κατάστημα με αξεσουάρ για πισίνες στη Βάρη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Οι δράστες, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, προσέγγισαν με όχημα το κατάστημα και στη συνέχεια έκαναν όπισθεν και έπεσαν στη γυάλινη πόρτα, διαλύοντάς την.
Αφού εισήλθαν στο εσωτερικό του καταστήματος, αφαίρεσαν μηχανήματα και μετέφεραν τα κλοπιμαία βάζοντάς τα στο πορτ μπαγκάζ του οχήματος.
Στη συνέχεια διέφυγαν ανενόχλητοι από το σημείο.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
- Βάρη: Εμβόλισαν με αυτοκίνητο κατάστημα για να το ληστέψουν – Βίντεο ντοκουμέντο
- Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο
- Παπαδάκη: Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη
- Καναδάς: «Συγκλονισμένος» ο πρωθυπουργός Κάρνι από το μακελειό στο σχολείο – Τι ξέρουμε μέχρι τώρα
- Η Ιουλία Καραπατάκη και οι Αταρ του Ταρ live στο Κύτταρο
- Αιγάλεω: Απορριμματοφόρο εξετράπη της πορείας του – Τραυματίστηκε ο οδηγός
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
- Μίνι ανασχηματισμός για Ερντογάν – Αντικατάστησε δύο υπουργούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις