ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του πανεπιστημίου – Εκτός campus τα επεισόδια
Τα επεισόδια έγιναν εκτός ΑΠΘ, αναφέρουν οι πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου για τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνική Σχολή τα ξημερώματα του Σαββάτου
- Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε χρήματα από ΙΧ – Παρακολουθούσαν τους οδηγούς και έσκαγαν τα λάστιχα
- Πως η Ρωσία δίνει προτεραιότητα εναντίον των χειριστών drone και σε επιθέσεις στα μετόπισθεν βγαίνοντας κερδισμένη
- Ο Τραμπ αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτική Οχθης στο Ισραήλ
- Ένοχος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο ΑΠΘ και καμία εκδήλωση βίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου.
Επισημαίνεται δε, πως «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».
Η ανακοίνωση αφορά τα επεισόδια του Σαββάτου πέριξ του ΑΠΘ με αγνώστους να πετούν μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις και τους ασυνομικούς να απαντούν με ρίψη χημικών. Στη συνέχεια τα ΜΑΤ έκαναν έφοδο εντός του κτιρίου του Πολυτεχνείου που γινόταν πάρτι και έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών.
Παράλληλα προχώρησαν σε αριθμό ρεκόρ προσαγωγών μεταφέροντας στη ΓΑΔΑ πάνω από 300 άτομα. Καμία από τις προσαγωγές δεν μετατράπηκε σε σύλληψη και όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι το πρωί του Σαββάτου.
Οι Πρυτανικές Αρχές διέψευσαν δημοσιεύματα ότι είχαν δώσει άδεια για το πάρτι και ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται με την αστυνομία για να εντοπίσουν εάν φοιτητές συμμετείχαν στα επεισόδια.
Εισαγγελική παρέμβαση
Το υπουργείο Παιδείας ζήτησε επίσης εξηγήσεις από τις Πρυτανικές Αρχές για το πώς δόθηκε ο χώρος για το πάρτι – που μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε πώς και αν σχετίζεται με τα επεισόδια εκτός του πανεπιστημίου – ενώ για το θέμα παρενέβη και εισαγγελέας που διέταξε να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:
1. Εάν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων,
2. Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια,
3. Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του Πανεπιστημίου.
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
- ΑΠΘ: Καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του πανεπιστημίου – Εκτός campus τα επεισόδια
- Άσκηση: 8 λεπτά είναι αρκετά για να «εξαφανίσεις» τον πόνο στη μέση
- Κατασκοπεία: Σήμερα απολογείται στο Αεροδικείο ο 54χρονος σμήναρχος
- Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς θα φορολογηθούν φέτος τα μπλοκάκια – Τι να προσέξετε
- Η ανεξήγητη, επίμονη εναντίωση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό και τα 17.000.000 αιγοπρόβατα «φαντάσματα»
- Συνταγή: Μοσχαρίσια κεφτεδάκια με σάλτσα σόγιας, μουστάρδας και ζωμού λαχανικών
- Ρωσία: Θα χρειαστεί εγγυήσεις ασφαλείας για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις