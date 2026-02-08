newspaper
08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της – Πού κινούνται οι έρευνες
Ελλάδα 08 Φεβρουαρίου 2026, 10:27

Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της – Πού κινούνται οι έρευνες

Οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με τις γερμανικές για τον εντοπισμό της ανήλικης, ενώ η οικογένεια εκφράζει έντονη ανησυχία ότι η Λόρα βρίσκεται σε κίνδυνο

Spotlight

Ένας μήνας συμπληρώνεται σήμερα από τότε που η 16χρονη Λόρα εξαφανίστηκε από την Πάτρα όπου διέμενε με την οικογένειά της, με τις έρευνες για τον εντοπισμό της να κινούνται πλέον σε διεθνές επίπεδο.

Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η Λόρα μετέβη μεν αεροπορικώς στη Γερμανία – από όπου η οικογένεια είχε μεταναστεύσει στη χώρα μας – αλλά παραμένει άγνωστο αν όταν προσγειώθηκε στη Φρανκφούρτη επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση για διαφορετικό προορισμό.

Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε συνεργασία με τις γερμανικές και αξιολογούν νέες μαρτυρίες και δεδομένα, αλλά οι γονείς της εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι η ανήλικη βρίσκεται σε κίνδυνο και ζητούν διά του δικηγόρου τους εντατικοποίηση των ερευνών.

Στο μεταξύ, ο πατέρας της Λόρας έχει ήδη μεταβεί στο Αμβούργο, προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού του παιδιού του. Αν και οι γερμανικές Αρχές είχαν ενημερωθεί από νωρίς για την παρουσία της 16χρονης στη χώρα, ωστόσο δεν έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός της.

Παραμένει άγνωστο αν η Λόρα από τη Φρανκφούρτη επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση για διαφορετικό προορισμό

Τι γνωρίζουμε έως τώρα

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τα ψηφιακά ίχνη που έχουν συγκεντρωθεί, η ανήλικη έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και κατευθύνθηκε με ταξί στην Αθήνα, όπου φέρεται να ήρθε σε επαφή με άτομα που δεν ανήκουν στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Κατάθεση μάρτυρα αναφέρει ότι στου Ζωγράφου βρέθηκε σε σπίτι άνδρα που της έδωσε χρήματα και κινητό τηλέφωνο. Παράλληλα, νέα μαρτυρία κάνει λόγο για διάλογο της Λόρας με νεαρό που την συνόδευε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν από την αναχώρησή της για Γερμανία.

«Μπροστά μου στο γκισέ είναι η κοπέλα. Η Λόρα. Δεν την έχω γνωρίσει, δεν την ξέρω, αλλά βλέπω ότι είναι πολύ ανήσυχη. Εκεί είναι ένας νεαρός που έχουν επαφή με τα μάτια. Και με τα μάτια και χειρονομίες. Λέω γνωστός. Παρατήρησα ότι η κοπέλα που είναι στο γκισέ, της λέει ότι είστε 16 ετών και δεν μπορείτε να πετάξετε χωρίς συγκατάθεση. Πάντα στα αγγλικά. Και κοιτάει αυτή τον νεαρό και του το λέει. Και της λέει αυτός ‘στην τσέπη σου έχεις’ λέει ‘εξουσιοδότηση’. Ήταν πολύ αθλητικός, ψηλός γύρω στο 1.85. Μαλλιά σκούρα, πρόσωπο λίγο αγριωπό» ανέφερε ο μάρτυρας.

Η Λόρα έφτασε στη Φρανκφούρτη στις 8 Ιανουαρίου, στις 07:40 το πρωί, πριν καν δηλωθεί η εξαφάνισή της στην Αστυνομία. Η επιβεβαίωση της αεροπορικής εταιρείας με την οποία ταξίδεψε το κορίτσι ήρθε πολύ αργότερα – παρά τις υπομνήσεις από την ΕΛ.ΑΣ. ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της – και μόνο αφού το ζήτησε ο πατέρας της. Από εκεί και μετά, τα ίχνη της χάνονται.

Ψηφιακό «κλειδί» αποδείχτηκε, ωστόσο, το e-mail που χρησιμοποίησε η 16χρονη για να εκδώσει το αεροπορικό της εισιτήριο. Ένα κλειδί που άνοιξε πόρτες σε διαδικτυακές κοινότητες ειδικού ενδιαφέροντος. Εκεί, η 16χρονη αναζητούσε πληροφορίες, καθοδήγηση, συμβουλές για ένα προσωπικό ζήτημα.

Ένα στοιχείο προβληματίζει ιδιαίτερα. Πώς τα βγάζει πέρα η Λόρα, που αναχώρησε από την Αθήνα χωρίς χρήματα; Οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν δρα μόνη της.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους γονείς της, η 16χρονη έχει γνωστούς μόνο στο Αμβούργο, το οποίο απέχει περίπου 505 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σχεδόν πέντε ώρες με το αυτοκίνητο. Εδώ έρχεται να προστεθεί ένα νέο στοιχείο το οποίο, σύμφωνα με έρευνα της DW, αφορά εμπλοκή της αστυνομίας του Αμβούργου στην υπόθεση εξαφάνισης ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου, κατόπιν ελληνικού αιτήματος, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με γραπτή απάντηση της αστυνομίας του Αμβούργου, οι γερμανικές αρχές ενημερώθηκαν στα μέσα Ιανουαρίου από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA) για αίτημα που αφορούσε τη διασταύρωση της διεύθυνσης φερόμενου συγγενικού προσώπου της 16χρονης στο Αμβούργο.

Ωστόσο, από τον έλεγχο που ακολούθησε δεν προέκυψαν στοιχεία και οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω ενδείξεις για το πού θα μπορούσε να βρίσκεται η ανήλικη. Για την υπόθεση έχει εκδοθεί επίσημη αγγελία εξαφάνισης από το Χαμόγελο του Παιδιού καθώς και από τη γερμανική οργάνωση «Vermisste Kinder».

Τι δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας

Μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, ανέφερε ότι οι γονείς της Λόρας έχουν έρθει σε επαφή με διάφορες δομές στη Γερμανία προκειμένου να διαπιστώσουν αν βρίσκεται εκεί το παιδί τους. «Κάποιοι λένε ότι δεν έχουν πάει να το αναζητήσουν, αλλά αναρωτιέμαι: πού ακριβώς να πάνε; Στο Βερολίνο; Στο Μόναχο; Στη Φρανκφούρτη; Να πάρουν ένα αεροπλάνο και να πάνε πού;» συμπλήρωσε.

Και πρόσθεσε: «Να χτυπούν πόρτα-πόρτα μήπως κάποιος έχει δει το παιδί τους; Λένε ακόμα και για το Αμβούργο. Ένα παιδί που θέλει να κρυφτεί και να μη βρεθεί, θα πάει σε γνώριμα μέρη; Οι άνθρωποι έχουν κάνει όσα όφειλαν να κάνουν. Επικοινώνησαν με γνωστούς τους στο Αμβούργο ώστε να έχουν τον νου τους».

Ο κ. Μπενετάτος εκτιμά ότι η Λόρα βρήκε σίγουρα κάποιον που της παρείχε κινητό τηλέφωνο ή/και χρήματα. «Η Λόρα επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε να μεταβεί σε συγκεκριμένη συμβολή οδών στου Ζωγράφου. Εκεί συνέβη κάτι… Βρήκε κάποιον ή κάποια. Κάποιος την βοήθησε, είτε οικονομικά είτε παρέχοντάς της ένα κινητό τηλέφωνο. Διαφορετικά θα είχε πάρει απευθείας ταξί για το πρακτορείο στην Ομόνοια και από εκεί θα κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο», σημείωσε.

Και συνέχισε: «Τη σκέψη αυτή ενισχύει και ένα ακόμη στοιχείο: Όταν η κυρία Νικολούλη εντόπισε τον οδηγό ταξί που την μετέφερε στο αεροδρόμιο, μας ανέφερε ότι η Λόρα μιλούσε στο τηλέφωνο στα ρωσικά. Πού βρέθηκε το κινητό; Δεν ήταν αυτό που είχε αγοράσει από τον συμμαθητή της».

Ο ίδιος εκφράζει την εκτίμηση ότι πέρα από το πρόσωπο που την βοήθησε στου Ζωγράφου, υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος που την συνδράμει στη Γερμανία και πιθανότατα διαμένουν στο ίδιο σπίτι.

«Οι γονείς έχουν επικοινωνήσει με όποιον άνθρωπο σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε να την βοηθήσει. Δεν μπορούν να σκεφτούν κάποιον άλλον. Πολλές φορές, για να κατανοήσουμε έναν άνθρωπο, πρέπει να μπούμε στη θέση του. Οι γονείς έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα, είναι τρομοκρατημένοι, βιώνουν τον δικό τους Γολγοθά και περιμένουν κάποια εξέλιξη σχετικά με το παιδί τους. Κάθε φορά που καλούνται στην Ασφάλεια, προσέρχονται άμεσα και έχουν κάνει ό,τι περνά από το χέρι τους» είπε ο δικηγόρος τους.

Ακολούθως προχώρησε σε μια παράκληση «να αποφεύγονται ενέργειες που τους φέρνουν σε ακόμα δυσχερέστερη θέση. Το να πηγαίνουν κάποιοι συνάδελφοί σας και να βιντεοσκοπούν το σπίτι τους χωρίς τη συναίνεσή τους ή να φεύγουμε από την Ασφάλεια και να μας καταδιώκουν κάμερες, θα πρέπει να σταματήσει, καθώς δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στην έρευνα».

Όσον αφορά τα σενάρια για επιβίβαση της Λόρας σε άλλη πτήση μετά την άφιξή της στη Φρανκφούρτη, όπως είπε οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν απαντήσει ακόμα σε αυτό, ενώ επισήμανε ότι οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου διατηρούν το υλικό μόνο 48 ώρες.

«Πριν από λίγες ημέρες, οι γονείς κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών ότι ανησυχούν σοβαρά μετά από τόσο καιρό για το παιδί τους. Αφενός, γιατί δεν διέθετε αρκετά χρήματα για να παραμείνει στη Γερμανία για πολλές ημέρες και, αφετέρου, γιατί είχε μαζί της μόνο μία αλλαξιά ρούχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιος τη συνδράμει. Είναι πιθανό να έχει μπλέξει κάπου και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί από τις γερμανικές Αρχές», κατέληξε ο ίδιος.

Η μαρτυρία από τη Γερμανία

Γυναίκα που μένει στην πόλη Γκέτιγκεν της Γερμανίας, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Φρανκφούρτη όπου είναι βέβαιο πως έφτασε η Λόρα στις 8 Ιανουαρίου, δήλωσε στο «Live News» ότι λίγες μέρες μετά, έτυχε να δει από κοντά την 16χρονη αγνοούμενη, μαζί με μία γυναίκα που την συνόδευε.

«Έμοιαζαν και τα μαλλιά του και δεν ήταν με καπέλα και σκούρα ρούχα που λέτε και σαν να έμοιαζε με αυτήν που ήταν μαζί. Μπορώ να πάω να πω και σε ποιο σημείο το είδα». Τις μέρες που ακολούθησαν, είδε τις φωτογραφίες της 16χρονης και συνειδητοποίησε όπως λέει, πως η ανήλικη που είχε δει ήταν η Λόρα.

«Το κορίτσι εγώ το είδα 14 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη, σε ένα εστιατόριο κινέζικο. Κοιτούσαμε τον κόσμο, τελείως τυχαία πέρασε το κοριτσάκι αυτό και κάποια στιγμή αυτό το κοριτσάκι μαζί με μία γυναίκα, που μοιάζανε κιόλας λίγο τα μαλλιά της, λίγο πιο ψηλή η γυναίκα, μιλάγανε κοιτιόντουσαν, σαν να ήταν θεία και ανιψιά, κάτι τέτοιο, και προχωρούσαν».

