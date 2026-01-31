Συνελήφθη μπασκετμπολίστας που αγωνίζεται σε ομάδα της Elite League: Οδηγούσε στις γραμμές του τρένου – Ήταν θετικός στο αλκοτέστ

Μπασκετμπολίστας και μάλιστα γνωστός αθλητής της Elite League (πρώην Α2) είναι ο 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη επειδή οδηγούσε μεθυσμένος πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, στο κέντρο της Αθήνας. Ο λόγος για τον Ζακ Μπράιαντ, έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Elite League (πρώην Α2) στο μπάσκετ, ο οποίος αγωνίζεται στη Χαλκίδα.

Ο Μπράιαντ, που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και με τον Μίλωνα (το 2024, όταν και είχε αναδειχθεί και MVP), συνελήφθη με τις κατηγορίες της παρακώλυσης συγκοινωνιών, επικίνδυνης οδήγησης, αλλά και παράνομης εισόδου, εξόδου και παραμονής στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο οδηγός κινήθηκε με το αυτοκίνητό του πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές στη συμβολή της λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, διανύοντας απόσταση περίπου 300 μέτρων. Το όχημα ακινητοποιήθηκε πάνω στις γραμμές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως ενημέρωσε η Hellenic Train, από τις 06:00 έως περίπου τις 07:40 το πρωί δεν εκτελέστηκε κανένα δρομολόγιο, γεγονός που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο παίκτης βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με τιμές 0,51 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,56 mg/l στη δεύτερη. Παράλληλα, από τον έλεγχο των στοιχείων του προέκυψε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα, παρότι αγωνίζεται κανονικά στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό με τον Ζακ Μπράιαντ που αγωνίζεται στην Elite League

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα (31-1-2026) στη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας, 29ρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 31-1-2026, ο 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου, εισήλθε σε γραμμές τρένου κινούμενος για -300- μέτρα επί αυτών με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την διακοπή κυκλοφορίας των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, μετά από έλεγχο αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ δεν κατείχε και τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα»