Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ανάσχεσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό «Επίδαυρος–Μέθανα»
Αποκαταστάθηκαν φθορές και τοποθετήθηκαν νέοι φράχτες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη διαδρομή Επίδαυρος–Μέθανα, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης νέων φραχτών ανάσχεσης καταπτώσεων, καθώς και η αποκατάσταση φθορών σε υφιστάμενες υποδομές, σε επιλεγμένα σημεία της Επαρχιακής Οδού Νο 11, στη διαδρομή Επίδαυρος – Δρυόπη – Μέθανα, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Όπως προσθέτει στην επίσημη ανακοίνωση της η Περιφέρεια Πελοποννήσου, «οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν σε τμήματα του οδικού δικτύου όπου είχαν εκδηλωθεί κατολισθητικά φαινόμενα και αφορούν έργο συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).
Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται με φυσικά φαινόμενα, με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και των διερχόμενων οδηγών».
Οδική ασφάλεια
Σε δήλωσή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας, Βασίλειος Σιδέρης, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Οι φράχτες ανάσχεσης συμβάλλουν καθοριστικά στον περιορισμό της πτώσης βραχωδών υλικών και εδαφών στο οδόστρωμα, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και διασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων.
Η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου θωράκισης των υποδομών της Αργολίδας, με έμφαση στην πρόληψη, την ασφάλεια και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».
