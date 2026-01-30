Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
O Θοδωρής Γκόνης μάς μιλάει για την έκδοση «Ove Vai Conte Nano? Ove vai?» και τα τραγούδια για τον Ιωάννη Καποδίστρια
Plus 30 Ιανουαρίου 2026, 20:01

O Θοδωρής Γκόνης μάς μιλάει για την έκδοση «Ove Vai Conte Nano? Ove vai?» και τα τραγούδια για τον Ιωάννη Καποδίστρια

«Πού πας; Σε ποιό χάος ετοιμάζεσαι να μπεις;» αναρωτιέται η παράσταση. «Κόντε Νάνο» ήταν χαϊδευτικό όνομα του κυβερνήτη

Πάνος Καισσαράτος
ΚείμενοΠάνος Καισσαράτος
A
A
Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Spotlight

Η Μικρή Άρκτος παρουσιάζει την νέα έκδοση με το κείμενο και ταυτόχρονα την ψηφιακή κυκλοφορία των 5 πρωτότυπων τραγουδιών της παράστασης «Ove Vai Conte Nano? Ove vai?”, σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Γκόνη, σκηνικά και κοστούμια του Ανδρέα Γεωργιάδη, στο πλαίσιο εκδηλώσεων “Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός” του Υπουργείου Πολιτισμού, τον Αύγουστο του 2025 στο φρούριο Παλαμηδίου ενταγμένο στο πρόγραμμα του 2ου Φεστιβάλ Ακροναυπλίας.

«Πού πας; Σε ποιό χάος ετοιμάζεσαι να μπεις;» αναρωτιέται η παράσταση. «Κόντε Νάνο» ήταν χαϊδευτικό όνομα του κυβερνήτη.

Η νέα έκδοση με το κείμενο της παράστασης από τον καταξιωμένο στιχουργό και σκηνοθέτη Θοδωρή Γκόνη, ενταγμένη στην θεατρική σειρά της Μικρής Άρκτου, στηρίζεται σε αυθεντικά γραπτά και διαλόγους της εποχής («Ιστορικαί Αναμνήσεις» του Νικολάου Δραγούμη, «Απόλογα για τον Καποδίστρια» του Γεωργίου Τερτσέτη, «Στρατιωτικά Ενθυμήματα» του Νικολάου Κασομούλη, «Ιστορική Ανθολογία» του Γιάννη Βλαχογιάννη, «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» του Θωμά Γόρδωνος, «Βαβυλωνία» του Δ. Κ. Βυζάντιου, «Νέα ελληνική ιστορία» του Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου κ.ά.), όπως και πρωτότυπα κείμενα και τραγούδια από το Θοδωρή Γκόνη.

Στην Παράσταση «Ove Vai Conte Nano? Ove vai?» ο Ιωάννης Καποδίστριας επιστρέφει στη μοιραία πόλη μέσα από μια «μουσικοθεατρική Βαβυλωνία».

Δύο ηθοποιοί και πέντε μουσικοί, ανεβαίνουν στο Παλαμήδι, στις ντάπιες του για μια αναμέτρηση με την Ιστορία.

Το θέαμα είναι σπονδυλωτό και κατά βάση μουσικό.

Η Τροιζήνα του 1827 με το λεμονοπεριβόλι του Δαμαλά, γίνεται το σημείο εκκίνησης. Εκεί, μέσα σε μια Ελλάδα που σπαράσσεται από τον Ιμπραήμ και τον Κιουταχή, η αντιπρόσωποι του νεοσύστατου κράτους τρώνε ωμά κουκιά και ερίζουν για την εξουσία υποφέροντας από άγριο πονόκοιλο όπως λένε οι μαρτυρίες της εποχής. Εκεί, στην Τρίτη Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων, ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας εκλέγεται Κυβερνήτης της Ελλάδος και καλείται να βάλει τάξη σε μια χώρα που μοιάζει με σκηνή της «Βαβυλωνίας» του Βυζάντιου. Με την ανατολή του ηλίου της Κυριακής της 8ης Ιανουαρίου 1828 γιορταστικές κανονιές από τα κάστρα και τους προμαχώνες του Ναυπλίου προαναγγέλλουν την άφιξη του Warspite. Τον ερχομό του Καποδίστρια.

O Θοδωρής Γκόνης μιλάει στο in για την έκδοση και τα 5 τραγούδια για τον Ιωάννη Καποδίστρια

Γιατί επιλέγετε τον Καποδίστρια ως κεντρικό σημείο αναφοράς; Ποια πλευρά του σας ενδιαφέρει περισσότερο να αναδειχθεί μέσα από το κείμενο: ο πολιτικός-οραματιστής, ο διαχειριστής του χάους, ο άνθρωπος που σηκώνει ένα αδύνατο βάρος;

Για έναν άνθρωπο σαν κι εμένα, που έχει μεγαλώσει στο Ναύπλιον, ο Καποδίστριας δεν είναι ακριβώς ιστορικό πρόσωπο, δεν είναι δηλαδή μόνο ο πρώτος κυβερνήτης, ο μεγάλος Έλληνας, ο ακέραιος διπλωμάτης. Είναι ένα κομμάτι των προσωπικών μου αναμνήσεων.

Τον θυμάμαι στις εθνικές εορτές και παρελάσεις να στέκεται ολόλευκος στο βάθρο του και να μας κοιτάζει. Τον έβλεπα κάθε πρωί που πήγαινα τρέχοντας στο σχολείο. Τα απογεύματα μας κοίταζε να παίζουμε ποδόσφαιρο στην πλατεία. Είναι ένας δικός μας άνθρωπος.

Κι η παράστασή μας από εκεί ξεκινάει. Δεν φιλοδοξούσε να παίξει τον ρόλο του ιστορικού. Υπάρχουν άλλοι αρμοδιότεροι που το έχουν κάνει πολύ καλά και θα συνεχίσουν να το κάνουν αυτό και οφείλουμε να τους μελετάμε προσεκτικά. Νομίζω πως είναι κοινό μυστικό πως η αναγνώριση του Καποδίστρια βραδυπορεί. Γιατί ακόμα δεν έχει πάρει τη θέση, που δικαιωματικά του ανήκει στη συνείδηση μας.

Το θέατρο μπορεί να δανείζεται ένα θέμα από την ιστορία, ένα πρόσωπο, αλλά το διαχειρίζεται με τον δικό του, αυτόνομο τρόπο. Τον τρόπο που ξέρει, τον τρόπο που το «συμφέρει». Μετατοπίζει τους αιώνες και τους περπατά κατά το «κέφι» του, από καταβολής του.

Ο τίτλος «Ove vai…» ακούγεται σαν ερώτημα-προειδοποίηση προς κάποιον που “μπαίνει” σε μια επικίνδυνη αποστολή. Σε ποιον απευθύνεται τελικά μέσα στο βιβλίο — στον ίδιο τον Καποδίστρια, στους γύρω του, ή σε όλους μας;

Ο τίτλος αυτός είναι παρμένος από το ποίημα του Σολωμού «La navicella greca», (Το ελληνικό καραβάκι), σε συνδυασμό με το παιδικό μας ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Πού πας καραβάκι, με τέτοιον καιρό…;» Και απευθύνεται στον Ιωάννη Καποδίστρια, γιατί το χαϊδευτικό του ήταν Κόντε Νάνο. Σε ποιο χάος ετοιμάζεσαι να μπεις, αναρωτιέται, δηλαδή, η παράσταση. Την ίδια εποχή που ετοιμάζεται να έρθει ο Καποδίστριας στην Ελλάδα, γράφεται στο Ναύπλιον «η Βαβυλωνία» από τον Βυζάντιο. Όλη η χώρα μοιάζει με σκηνή της Βαβυλωνίας, η πλήρης ασυνεννοησία, ο καθένας και η διάλεκτός του.

Πώς δουλέψατε τη φωνή του Καποδίστρια στο χαρτί; Προκύπτει μέσα από τεκμήρια/μαρτυρίες ή χτίζεται κυρίως ως θεατρική-ποιητική κατασκευή; Και τι προσέχετε για να μη γίνει “άγαλμα” ή “κατηγορητήριο”;

Φυσικά, χρησιμοποιήσαμε και τεκμήρια και μαρτυρίες της εποχής. Βασιστήκαμε κυρίως στο έργο «Προσωπικαί Αναμνήσεις» του Νικολάου Δραγούμη, που ήταν ο προσωπικός γραμματέας του Ιωάννη Καποδίστρια και σε πολλούς άλλους, τον Τερτσέτη, τον Κασομούλη, τον Βλαχογιάννη, κλπ, όμως δε μείναμε εκεί. Ξανοιχτήκαμε σαν τους παλιούς θαλασσοπόρους και πάθαμε το πάθημά τους και ενώ ξεκινήσαμε για το Ναύπλιον, την Αίγινα και τον Άγιο Σπυρίδωνα βρεθήκαμε στο λεμονοπεριβόλι του Δαμαλά, στην Ερμιόνη, εκεί στην Τρίτη Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων, όπου ψηφίστηκε εν μέσω αντεγκλήσεων, αποδοκιμασιών, επευφημιών και γογγυσμών, ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος.

Τα 5 τραγούδια τι ρόλο παίζουν στη σχέση μας με τον Καποδίστρια; Φωτίζουν την πολιτική του διαδρομή, την εποχή που τον περιβάλλει ή κυρίως την εσωτερική του κατάσταση (φόβο, πίστη, μοναξιά, αμφιβολία);

Η παράστασή μας είναι μια μουσικοθεατρική Βαβυλωνία με ηθοποιούς, μουσικούς και τραγουδιστές. Τα πέντε τραγούδια έρχονται να παίξουν το ρόλο του κομπέρ, ή, καλύτερα, ενός έμμετρου αφηγητή. Είναι δραματικά αλλά και κωμικά. Τα τραγούδια έχουν μελοποιηθεί εξαιρετικά από τον Πέτρο Χρηστάκη και τη Δήμητρα Τσαγκαράκη και έχουν ηχογραφηθεί από πέντε σπουδαίους μουσικούς.

Στην ηχογραφημένη μορφή τους, τα τραγούδια αποκτούν μια αυτονομία. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που λειτουργεί σαν πορτρέτο του Καποδίστρια — ή σαν “αντίλογος” προς αυτόν; Τι θέλετε να μείνει στον ακροατή μετά το τέλος;

Τα τραγούδια αυτά φτιάχνουν μια μικρή ενότητα. Όλα σκιαγραφούν το πορτρέτο του Κυβερνήτη και της ταραγμένης εκείνης εποχής, με σήμα κατατεθέν το λεμονοπεριβόλι του Δαμαλά. Εκεί, μέσα σε μια Ελλάδα που ακόμα σπαράσσεται από τον Ιμπραήμ και τον Κιουταχή, οι αντιπρόσωποι του νεοσύστατου κράτους τρώνε ωμά κουκιά και ερίζουν για την εξουσία υποφέροντας από άγριο πονόκοιλο.

Τώρα βέβαια εμείς ελπίζουμε, θέλουμε κι ευχόμαστε, τα τραγούδια αυτά, τα οποία ερμηνεύει εξαιρετικά η Δήμητρα Τσαγκαράκη, να στέκονται από μόνα τους, χωρίς τη βοήθεια και την εξάρτηση της παράστασης.

Τώρα που το έργο υπάρχει ως βιβλίο + ηχογραφημένα τραγούδια (χωρίς την παράσταση), τι ελπίζετε ότι θα “ακούσει” ο αναγνώστης/ακροατής για τον Καποδίστρια που ίσως δεν χωρά στα σχολικά στερεότυπα; Ποια εικόνα του θέλετε να μεταφερθεί στο σήμερα;

Το γεγονός ότι υπάρχει και κυκλοφορεί το κείμενο της παράστασης σε βιβλίο από τη Μικρή Άρκτο σε επιμέλεια του Ανδρέα Γεωργιάδη, ο οποίος σχεδίασε και τα σκηνικά και τα κοστούμια της παράστασης, είναι ένα δώρο για μας, και τους ευχαριστούμε. Πιστεύουμε ότι ο αναγνώστης διαβάζοντάς το, θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο θέατρο- όταν βέβαια υπερασπίζεται το ρόλο του.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ISBN 978-618-5412-35-7
Σελίδες: 48
Διαστάσεις: 15Χ21 εκ.
Άδετο
Λ.Τ.: 12,00 €

Πρωτότυπα κείμενα, στίχοι τραγουδιών: Θοδωρής Γκόνης
Σύνθεση τραγουδιών: Πέτρος Χριστάκης
Ερμηνεία: Δήμητρα Τσαγκαράκη

Σύνθεση κειμένων & έρευνα: Θοδωρής Γκόνης, Αγγελική Παπαγιαννοπούλου
Βοηθός σκηνοθέτη: Αγγελική Παπαγιαννοπούλου
Ηθοποιοί: Ελένη Ουζουνίδου, Ρωξάνη Καρφή
Μουσική επιμέλεια παράστασης: Δήμητρα Τσαγκαράκη και Πέτρος Χριστάκης
Πέτρος Χρηστάκης: ηλεκτρική κιθάρα
Αντιγόνη Πάππου, νέυ
Έκτορας Ρέμσακ, drums
Παύλος Κόρδης, πλήκτρα
Ηχογράφηση: Μάνος Γεωργακόπουλος
Φωτογραφίες: Ειρήνη Καρώνη
Σχεδιασμός: Ανδρέας Γεωργιάδης
Παραγωγή: Μικρή Άρκτος

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις

Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Τελικά… οι καλοί κερδίζουν;

Economy
Στουρνάρας: Κανένα περιθώριο εφησυχασμού για το τραπεζικό σύστημα

Στουρνάρας: Κανένα περιθώριο εφησυχασμού για το τραπεζικό σύστημα

inWellness
inTown
Plus
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA
Media 30.01.26

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA

Στα χωριά του Έβρου, της Ηπείρου, της Κρήτης και στα νησιά της άγονης γραμμής, το κυριακάτικο ντέρμπι δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που τους δίνει ζωή.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν
Μέση Ανατολή 30.01.26

Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν

Το Ιράν μπορεί να είναι πληγωμένο, αλλά η ικανότητά του να προκαλέσει όλεθρο παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε σχέδιο σταθερότητας στην Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
Βίντεο 30.01.26

Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω

Για ένα επεισόδιο αιφνίδιας κώφωσης που τον τρόμαξε και επηρέασε το τραγούδι του μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ σχολίασε και την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου

Σύνταξη
Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
Κακές προοπτικές 30.01.26

Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

«Πολύ μικρό δυναμισμό» στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στη Γερμανία. Η αυξημένη αυτή ανεργία αποδίδεται και στο τέλος εποχικών συμβάσεων.

Σύνταξη
ΣτΕ: Ανέτρεψε την απόφασή του για έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου – Το σκεπτικό
Ελλάδα 30.01.26

Ανέτρεψε το ΣτΕ την απόφασή του για την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με ταυτότητες παλαιού τύπου - Το σκεπτικό

Το ΣτΕ σημειώνει ότι η απόφαση αναστολής που επιτρέπει την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων με βάση τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες «έπαψε να ισχύει»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.01.26

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι
Αισθητική απόκληση 30.01.26

Πολυτελή διαμερίσματα με την επωνυμία της αντικαπιταλίστριας Φρίντα Κάλο βγαίνουν προς πώληση στο Μαϊάμι

Η πολυτέλεια που συνοδεύει το Frida Kahlo Wynwood Residences, απέχει πολύ από τα πολύχρωμo και ταπεινό La Casa Azul στο Μεξικό, το σπίτι όπου γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις
Λόγω Ιράν; 30.01.26

Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις

Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ μεταβαίνει στο Μαϊάμι, όπου αναμένεται να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ αναμένεται ο δεύτερος γύρος των τριμερών επαφών για την Ουκρανία. Πιθανή αλλαγή ημερομηνίας, λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»
Αντίο 30.01.26

Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1980 με την ρομαντική κωμωδία «Nothing Personal» με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 χρόνων.

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 30.01.26

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες κατά τη νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά
On Field 30.01.26

Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά

Σε δύσκολη θέση ο Λανουά. Η χειρότερη αγωνιστική της Stoiximan Super League για τη διαιτησία ήταν η προηγούμενη καθώς είχαν παράπονα οι έξι από τις 12 ομάδες που έπαιξαν

Βάιος Μπαλάφας
ΕΕ: Εξετάζεται η αξιοποίηση του ESM για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας
Χωρίς δημοσιονομικά μέτρα 30.01.26

ΕΕ: Εξετάζεται η αξιοποίηση του ESM για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας

Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Κρίσης, αξίας άνω των 430 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του ESM, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, δίνοντας δάνεια στα κράτη μέλη.

Σύνταξη
Μέχρι και ο Μπάτμαν απηύδησε με τους πράκτορες της ICE και ζητάει να μην εμφανιστούν στο Super Bowl
«Δειλοί» 30.01.26

Μέχρι και ο Μπάτμαν απηύδησε με τους πράκτορες της ICE και ζητάει να μην εμφανιστούν στο Super Bowl

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, μίλησε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σάντα Κλάρα στις 27 Ιανουαρίου, απαιτώντας να μην διατεθούν «πόροι» στην ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Zελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των ρωσικών drones
Κόσμος 30.01.26

Zελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των ρωσικών drones

«Η προστασία ενάντια στα ρωσικά drones πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου στις πόλεις μας και στις παραμεθόριες κοινότητες του Σούμι, όπου οι Ρώσοι κάνουν ουσιαστικά 'σαφάρι' εναντίον των αμάχων», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική ο Βεζένκοφ
Μπάσκετ 30.01.26

Ολυμπιακός: Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική ο Βεζένκοφ

Ποινή μιας αγωνιστικής επιβλήθηκε από τον αθλητικός δικαστή του ΕΣΑΚΕ στον Σάσα Βεζένκοφ για το επεισόδιο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο στο πρόσφατο ματς του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για την Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο