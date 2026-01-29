Παραδόθηκαν τα νέα μονοπάτια του Υμηττού

Ο Υμηττός ανοίγει ξανά τα μονοπάτια του στους πολίτες. Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ολοκλήρωσε και παρέδωσε ένα σύγχρονο, ασφαλές και πλήρως σηματοδοτημένο δίκτυο δέκα (10) περιπατητικών διαδρομών, συνολικού μήκους 30,1 χιλιομέτρων, εντός της προστατευόμενης ζώνης του βουνού.

Το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας» και αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για την αναβάθμιση της πρόσβασης και της ασφάλειας στον Υμηττό.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι καθαρισμοί των μονοπατιών, αποκαταστάθηκαν σημεία με σοβαρά προβλήματα βαδισιμότητας και φθορές, ενώ ολοκληρώθηκε η σήμανση και η λειτουργική διασύνδεση των διαδρομών, επιτρέποντας στους περιπατητές να κινούνται με ασφάλεια και σαφή προσανατολισμό, όπως πληροφορεί σχετική ανάρτηση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Δίκτυο πεζοπορικών μονοπατιών μήκους 30,1 χιλιομέτρων

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό δίκτυο πεζοπορικών μονοπατιών μήκους 30,1 χιλιομέτρων, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν τον φυσικό πλούτο του Υμηττού με όρους προστασίας και βιωσιμότητας.

Σε δήλωσή του στο in, ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος τόνισε:

«Ο Υμηττός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της ταυτότητας της πόλης μας. Με την ολοκλήρωση του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών διασφαλίζουμε την ασφαλή πρόσβαση των πολιτών, αναδεικνύουμε το φυσικό περιβάλλον και επενδύουμε στην ποιότητα ζωής, με σεβασμό στο βουνό και στις επόμενες γενιές.»