Ο Δήμος Πρεσπών «επενδύει» στη φύση: νέο δίκτυο 32 χιλιομέτρων πεζοπορικών μονοπατιών

Ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της περιοχής των Πρεσπών, πήρε επίσημα το πράσινο φως, με την υπογραφή της σύμβασης από τον Δήμαρχο Πρεσπών, Γιώργο Στεργίου. Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου μονοπατιών και αναμένεται να φέρει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή, συνδυάζοντας το σεβασμό στο φυσικό τοπίο με την ήπια τουριστική ανάπτυξη.

Η σύμβαση αφορά το έργο «Κατασκευή Δικτύου Μονοπατιών Δήμου Πρεσπών», με προϋπολογισμό 318.626,58 € και χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2021–2027», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικών πόρων.

Τι Περιλαμβάνει το Έργο

Η παρέμβαση, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δήμου, θα αφορά τη κατασκευή και βελτίωση του δικτύου πεζοπορικών και περιβαλλοντικών μονοπατιών, συνολικού μήκους 32,03 χιλιομέτρων, τα οποία θα διατρέχουν δημοτικά δάση της περιοχής. Παράλληλα, θα γίνουν παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την ενίσχυση της ήπιας δασικής αναψυχής, όπως η δημιουργία σημείων θέας και χώρων υπαίθριας στάσης, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής με ασφάλεια και άνεση.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν επίσης τη σήμανση του δικτύου μονοπατιών, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και την ασφάλεια για κατοίκους και επισκέπτες, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.

Ο Δήμος Πρεσπών αναφέρει σε σχετική ανάρτηση μεταξύ άλλων ότι: «Αυτό το έργο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω του τουρισμού, αλλά και για τη διατήρηση και προστασία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας»

