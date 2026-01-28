Νέο κλειστό προπονητήριο στη Νέα Ερυθραία

Μέσω ανάρτησης του ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολητάς ανακοίνωσε την έγκριση χρηματοδότησης για την δημιουργία νέου κλειστού προπονητηρίου μπάσκετ και βόλεϊ στην Νέα Ερυθραία.

Στην ανάρτηση του ο Δήμαρχος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 824.272 ευρώ, εκ των οποίων 524.272 ευρώ προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών και 300.000 ευρώ από πόρους του δήμου.

Θα κατασκευάσουμε ένα σύγχρονο προπονητήριο καλαθοσφαίρισης-πετοσφαίρισης, με σταθερό βιοκλιματικό στέγαστρο, σύγχρονο αθλητικό δάπεδο, πλήρη αθλητικό εξοπλισμό και τις απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Το έργο θα κατασκευαστεί, σε πολεοδομικά χαρακτηρισμένο αθλητικό χώρο, στην οδό Ικαρίας στο Μορτερό. Το προπονητήριο έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο και διαχρονικό κενό σε κατάλληλες, κλειστές και επαρκώς εξοπλισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα για τους χειμερινούς μήνες.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη συμβατότητα του έργου με το οικιστικό περιβάλλον. Σημειώνεται ότι το προπονητήριο θα κατασκευαστεί με μερική υποβύθιση περίπου 1,5 μέτρου, ώστε να περιορίζεται το οπτικό και ακουστικό αποτύπωμα με χαμηλότερη δόμηση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ήπια ένταξή του στη γειτονιά.

Παράλληλα το προπονητήριο θα διαθέτει ειδική πρόβλεψη ηχομόνωσης, ώστε να επιτυγχάνεται η μηδενική όχληση στη γύρω περιοχή, ενώ ο σχεδιασμός του επιλέγει τη λειτουργία του αποκλειστικά ως χώρου προπόνησης. Για τον λόγο αυτό, δεν θα διαθέτει κερκίδες και δεν θα φιλοξενεί κοινό, καθώς προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από αθλητικούς συλλόγους της περιοχής.

Το έργο ενσωματώνει σύγχρονα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, όπως θερμομονωμένο κέλυφος με στόχο τη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης, επαρκή φυσικό φωτισμό για περιορισμό της χρήσης τεχνητού φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές για άνετη και ασφαλή χρήση του χώρου».

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/vasilis.xipolitas