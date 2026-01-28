Από τον Ομφαλό της Γης στη Γερμανία: Οι Δελφοί ανοίγουν δίαυλο με το Λεβερκούζεν

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Δελφών εκκινεί τις διαδικασίες για την αδελφοποίησή του με το Δήμο Λεβερκούζεν, ενισχύοντας τους ήδη υπάρχοντες δεσμούς των δύο περιοχών, αποβλέποντας παράλληλα στην περαιτέρω ενδυνάμωσή τους μέσω κοινών δράσεων.

Όπως ανέφερε κατά την εισήγησή του και πάντα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου ο Δήμαρχος Δ. Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, οι δύο Δήμοι έχουν πραγματοποιήσει, από το 2022 έως σήμερα, σειρά επαφών και συναντήσεων, αρχικά με τον Δήμαρχο κ. Uwe Richrath και στη συνέχεια με το νυν Δήμαρχο κ. Stefan Hebbel και τους συνεργάτες τους, ενέργειες οι οποίες κατέληξαν στην έναρξη των διαδικασιών αδελφοποίησης.

Βασικός παράγοντας έναρξης των σχέσεων υπήρξε η «Ελληνική Κοινότητα του Λεβερκούζεν και Περιχώρων της Γερμανίας», στην οποία πρόεδρος και εξαιρετικά δραστήριο μέλος υπήρξε επί σειρά ετών ο κ. Μενέλαος Γεωργίου, πρόσφατα εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, με καταγωγή από την Κίρρα. Επίσης, μέσω της Ελληνικής Κοινότητας έχει δημιουργηθεί ο «Σύλλογος Αδελφοποίησης Λεβερκούζεν/Δελφοί», με στόχο τη συνεργασία με το Δήμο Δελφών, καθώς και την προετοιμασία των διαδικασιών αδελφοποίησης.

Ακολούθως ο κ. Ταγκαλής αναφέρθηκε σε κάποιες από τις δράσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί, μεταξύ αυτών την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Δελφών στο Λεβερκούζεν, τον Ιούλιο του 2022, όπου έλαβαν χώρα συναντήσεις εθιμοτυπίας και ειδική εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν επίσημοι προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Λεβερκούζεν, πολιτικοί εκπρόσωποι και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης διοργανώθηκε και φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της ομάδας παλαιμάχων του Φωκικού και του Λεβερκούζεν.

Όπως επίσης και την επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Δήμο Λεβερκούζεν στο Δήμο Δελφών, τον Μάιο του 2023, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εθιμοτυπίας της δημοτικής αρχής του Δήμου Δελφών με εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας του Λεβερκούζεν, ειδική εκδήλωση στην έδρα του Δήμου, καθώς και ξεναγήσεις, στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και σε διάφορους οικισμούς του Δήμου. Επίσης διοργανώθηκε φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των παλαιμάχων των ποδοσφαιρικών ομάδων παλαιμάχων του Φωκικού και του Λεβερκούζεν.

«Επιδίωξή μας είναι η αδελφοποίηση να έχει δυναμική και χρονική συνέχεια. Με τη βοήθεια του Συλλόγου Αδελφοποίησης Λεβερκούζεν/ Δελφοί έχουν ήδη τεθεί ισχυρά θεμέλια που διασφαλίζουν τη διαχρονικότητα», σημείωσε ο κ. Ταγκαλής, θέτοντας και τους στόχους της αδελφοποίησης, αναφέροντας ενδεικτικά τα ακόλουθα:

ανταλλαγή καλών πρακτικών, συνεργασία αιρετών και προσωπικού, ανταλλαγές εμπειριών και τεχνογνωσίας, workshops κλπ.

ανάπτυξη του τουρισμού ανάμεσα στους δύο δήμους

πραγματοποίηση συναντήσεων μεταξύ κοινωνικών και οικονομικών φορέων (πολιτιστικοί σύλλογοι, επιχειρήσεις των δυο περιοχών, κλπ)

πραγματοποίηση ανταλλαγών μαθητών μεταξύ σχολείων των δύο δήμων ERASMUS+

διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων

διοργάνωση αθλητικών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ.

