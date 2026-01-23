«Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»

Δύο μέρες μετά την κακοκαιρία, οι κάτοικοι συνεχίζουν με λάστιχα, κουβάδες και καρότσια να απομακρύνουν χώματα και πέτρες από τα σπίτια τους.

Ίδια εικόνα και στην Άνω Γλυφάδα. Πριν καν ξημερώσει, συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός επιχειρώντας να επαναφέρουν την κανονικότητα.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε πάνω από 1.500 κλήσεις στο λεκανοπέδιο ενώ ήδη έχουν γίνει 600 αντλήσεις υδάτων.

«Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης

«Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Γι’ αυτά όλα που γίνονται οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε. Κάποιοι φταίνε και ‘χάνονται’ νέα παιδιά. Εγώ είμαι μεγάλος, δεν με νοιάζει. Χάθηκε ένας άγγελος, σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια».

Είναι ο πατέρας της αδικοχαμένης Χριστίνας, της 52χρονης καθηγήτριας που βρήκε φρικτό θάνατο όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην προσπάθειά της να επιστρέψει στο σπίτι της στην Άνω Γλυφάδα. Εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των κατοίκων να την απεγκλωβίσουν, άφησε την τελευταία της πνοή.

«Με τα άσπρα θα την ντύσω. Θα την τακτοποιήσω, θα την ντύσω νύφη. Θα την ντύσουμε νύφη γιατί ήταν ένας άγγελος και θα την πάμε στη Ριτσώνα τη Δευτέρα. Ρωτήστε να μάθετε στην Γλυφάδα για την Χριστίνα Φωστέρη. Πόσο δημιουργική κοπέλα ήταν, πόσα παιδιά είχε βοηθήσει, πόσα παιδιά πέρναγε στα πανεπιστήμια, ήταν φοβερή φιλόλογος. Αγαπούσε τη δουλειά της».