Άνω Γλυφάδα: Δύο ημέρες μετά τον κατακλυσμό και οι καθαρισμοί συνεχίζονται

Δύο ημέρες μετά τον κατακλυσμό, αρχίζει να εξομαλύνεται η εικόνα στις οδούς Μετσόβου και η Ανθέων στην Άνω Γλυφάδα.

Πρόκειται για τον μεγάλο δρόμο της Τερψιθέας που είχε κλείσει από πέτρες και φερτά υλικά. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν χώροι πλημμυρισμένοι, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τα οχήματά τους από πέτρες, λάσπες και αντικείμενα, καθώς και τις εισόδους των σπιτιών τους.

Άλλοι με φτυάρια, άλλοι με πιο πρόχειρα μέσα προσπαθούν να επαναφέρουν τον δρόμο στην πρότερη κατάσταση. Ταυτόχρονα, συνεργεία καθαρίζουν πεζοδρόμια και άλλα κοινόχρηστα σημεία.

Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό

Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε, με θύμα μια 56χρονη εκπαιδευτικό, δεν είναι ανεξήγητη και σίγουρα δεν αφορά τον κακό μας τον καιρό.

Η πόλη, στο πρώτο φως της ημέρας, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Η κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου προκάλεσε αξιόλογες βροχοπτώσεις. Στην περιοχή της Γλυφάδας είχαμε περίπου 140 χιλιοστά βροχής, που σημαίνει 140 τόνοι ανά στρέμμα.

Τα ορμητικά νερά που κατέβηκαν από τον Υμηττό δεν έφεραν μόνο πλημμύρες, αλλά και τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών -λάσπη, πέτρες, κορμούς δέντρων και συντρίμμια- που μετατράπηκαν σε παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό. Οι δρόμοι θάφτηκαν σε λίγα λεπτά, αυτοκίνητα αναποδογύρισαν, ενώ άνθρωποι εγκλωβίστηκαν χωρίς διέξοδο και από «θαύμα» δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα.

Η δύναμη του νερού παρέσυρε ό,τι έβρισκε στο πέρασμά της, δημιουργώντας σκηνές χάους και απόγνωσης, αναδεικνύοντας τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού.

Ο τοπογράφος και αγρονόμος μηχανικός Δημήτρης Θεοδοσόπουλος (Γεωμυθική) βρέθηκε στους δρόμους που μετατράπηκαν σε παγίδες θανάτου και εξήγησε γλαφυρά όλα όσα συνέβησαν με απόλυτη λεπτομέρεια. Ο Κώστας Λαγουβάρδος, Μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αναφέρθηκε αναλυτικά στο χρονικό του φαινομένου και απάντησε στο καίριο ερώτημα γιατί η κακοκαιρία «έπνιξε» τα νότια προάστια.

Αρχικά, η αυτοψία του Δημήτρη Θεοδοσόπουλου ανέδειξε πως «τα μπαζωμένα ρέματα έγιναν δρόμοι χωρίς να γίνουν τα κατάλληλα έργα, οι κατάλληλες υποδομές» που θα απέτρεπαν «να κατέβει το βουνό στην πόλη».

Η κάμερα καταγράφει συγκλονιστικές εικόνες με τον κ. Θεοδοσόπουλο να εξηγεί πως «δεν υπήρχε καμιά υποδομή στο βουνό (φράγματα ανάσχεσης) αλλά και στην πόλη (δομές αντιπλημμυρικής προστασίας)».

Ο κ. Θεοδοσόπουλος τονίζει ότι δεν φταίνε τα ρέματα, αλλά οι λανθασμένες ανθρώπινες παρεμβάσεις που προτάσσουν τη λύση του μπαζώματος χωρίς τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα και τις υποστηρικτικές υποδομές που θα αποκόψουν τα νερά και τους χειμάρρους.