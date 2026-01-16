Θεσσαλονίκη: Έκτακτα μέτρα για την προστασία ευάλωτων πολιτών ενόψει της επιδείνωσης του καιρού
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για την προστασία των ευπαθών ομάδων πληθυσμού λόγω καιρικών φαινομένων που αναμένονται.
Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματικότερη δυνατή προστασία ευάλωτων πολιτών λαμβάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξαιτίας της επιδείνωσης του καιρού και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου από αύριο Σάββατο 17/01/2026 και μέχρι και την Τετάρτη 21/01/2026 διατίθενται οι κάτωθι θερμαινόμενοι χώροι:
- Το φουαγιέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, Βασιλέως Γεωργίου Α1, όλο το 24ωρο
- Το Κέντρο Ημέρας Αστέγων, Μοναστηρίου 62, τηλ. 2313316611 από τις 09:00 και επί 24ωρου βάσεως
- Το Υπνωτήριο Αστέγων, Γεωργίου Ανδρέου 13, τηλ. 2310528811 από τις 17:00 έως τις 10:00 της επόμενης ημέρας.
Από τη Δευτέρα 19/01/2026 έως και την Τετάρτη 21/01/2026 θα διατίθεται επιπλέον:
- Το Δ’ ΚΑΠΗ, Γρ. Λαμπράκη 42, από τις 08:00 μέχρι τις 19:00
- Το Ε’ ΚΑΠΗ, Αλεξανδρείας 27, από τις 08:00 μέχρι τις 19:00
Όπως προσθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην ανακοίνωση του, περιπολικά της Δημοτικής Αστυνομίας θα προχωρήσουν σε διανομή κουβερτών, sleeping bags και τροφίμων υψηλής θερμιδικής αξίας καθ’ όλη τη διάρκεια εκδήλωσης του φαινομένου.
