Έρχεται πολικό ψύχος από την Κυριακή – Χιόνια και στα πεδινά τη Δευτέρα – Πού θα το στρώσει

Κατακόρυφη πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία την Κυριακή σταδιακά από τα βόρεια της χώρας μετά την μικρή άνοδο που αναμένεται αύριο Σάββατο. Τη Δευτέρα τα χιόνια αναμένεται να πέσουν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο αυτό που θεωρείται σχεδόν σίγουρο είναι η έλευση ψυχρών αερίων μαζών από την Κυριακή στη Βόρεια Ελλάδα και από το βράδυ της ίδιας ημέρας σταδιακά και στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Πού θα χιονίσει

– Το Σάββατο αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας σε υψόμετρα άνω των 1000 έως 1200 μέτρων, ενώ στην Ήπειρο από τις βραδινές ώρες άνω των 700 μέτρων. Ταυτόχρονα θα πνέουν πολύ ισχυροί δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι που ενδέχεται να καθηλώσουν τα πλοία στα λιμάνια και να προκαλέσουν προβλήματα διότι ταυτόχρονα ο καιρός θα είναι άστατος για τις περισσότερες περιοχές.

– Την Κυριακή χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα στη Δυτική Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα αλλά γενικά με ασθενή έως μέτρια ένταση.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πιο αξιόλογα ακόμη και σε πεδινές περιοχές ενώ στο Βόρειο Αιγαίο οι χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα.

Στη Θεσσαλία οι πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται το απόγευμα ακόμα και από τα 500 μέτρα.

Στη Στερεά Ελλάδα άνω των 800 με 900 μέτρων, στην Εύβοια από το βράδυ άνω των 700 μέτρων, στην Πελοπόννησο άνω των 1000 μέτρων και στην Κρήτη αργά το βράδυ άνω των 1100 μέτρων.

Και στα πεδινά

– Για τη Δευτέρα η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και η κατανομή του υετού δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί στα προγνωστικά σενάρια. Πιθανότερο είναι οι όποιες χιονοπτώσεις να απασχολήσουν κυρίως το Αιγαίο ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στο κεντρικό και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του, καθώς και τη νότια και νοτιοανατολική Θεσσαλία ενδεχομένως και σε πεδινές περιοχές. Στη Στερεά Ελλάδα, τα νότια Ιόνια και την Πελοπόννησο σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες και τοπικά χαμηλότερα. Στην Κρήτη οι χιονοπτώσεις αναμένονται από το βράδυ της Δευτέρας σε υψόμετρα άνω των 600 με 700 μέτρων.

Χιονίζει από το πρωί στην Ήπειρο

Με δεκάδες μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες σε όλο το ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο της Ηπείρου, Πολιτική Προστασία και δήμοι εργάζονται ασταμάτητα από νωρίς το πρωί, προκειμένου να είναι ασφαλείς και χωρίς παγίδες οι δρόμοι.

Χιονοπτώσεις σημειώνονται σε υψόμετρο από τα 600 μέτρα και πάνω, με αποτέλεσμα πολλά χωριά, τόσο στην ορεινή Άρτα όσο και στο Ζαγόρι, την Κόνιτσα και το Μέτσοβο να έχουν ντυθεί στα λευκά, με το χιόνι να ξεπερνά τα 30 εκατοστά.

Το κρύο είναι τσουχτερό με τον υδράργυρο να έχει πέσει κάτω από το μηδέν, ενώ επικρατεί παγετός σε πολλές περιοχές.

Με ανακοινώσεις τους οι δήμοι, συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ενώ όλοι, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, κινούνται συνεχώς αλατιέρες, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.