Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 06:45
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη
Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία – Έπεσαν κολώνες και δέντρα
Ελλάδα 09 Ιανουαρίου 2026 | 08:21

Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία – Έπεσαν κολώνες και δέντρα

Από τις θραύσεις κλαδιών πάνω σε εναέρια καλώδια λόγω των ισχυρών ανέμων, διεκόπη η ηλεκτροδότηση σε αρκετούς οικισμούς του δήμου Μακρακώμης στη δυτική Φθιώτιδα

Σύνταξη
Spotlight

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την Πέμπτη περιοχές στη Φθιώτιδα, με αποτέλεσμα να πέσουν δέντρα αλλά και κολώνες ηλεκτρισμού.

Σε πολλά τμήματα της Ευρυτανίας η χιονόπτωση άρχισε ήδη να δημιουργεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική Φθιώτιδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας. Στα χωριά της δυτικής Φθιώτιδας θραύσεις κλαδιών πάνω σε εναέρια καλώδια είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε αρκετούς οικισμούς του δήμου Μακρακώμης στα δυτικά.

Στην περιοχή της Μακρακώμης πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος μετά τις 6:00 το απόγευμα, προκειμένου συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με τον δήμο να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των βλαβών με ασφάλεια.

Πτώσεις σε κολώνες καταγράφηκαν και μέσα στη Λαμία, αλλά και σε χωριά της ευρύτερης περιοχής, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση ώστε να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν οι ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Χιόνια στην Ευρυτανία

Την ίδια ώρα, το πρώτο χιόνι του φετινού χειμώνα άρχισε να καλύπτει μεγάλο μέρος του νομού Ευρυτανίας, με τη χιονόπτωση να δημιουργεί ήδη τα πρώτα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Στον Δήμο Αγράφων, δυσχέρεια στην πρόσβαση καταγράφεται στις κοινότητες Μεγάλα Βραγγιανά, Πρασιά, Κάτω Ποταμιά, Λιθοχώρι και Ραπτόπουλο.

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, λόγω της χιονόπτωσης η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της Ευρυτανίας.

Ειδικότερα, η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι υποχρεωτική:

  • Από την 5η έως την 10η χ/θ της Εθνικής Οδού Καρπενησίου – Αγρινίου (θέση Μπαγασάκι).
  • Από την 5η έως την 8η χ/θ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Καρπενησίου – Λαμίας (Ράχη Τυμφρηστού).
  • Από την 12η έως την 24η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου – Κρικέλλου – Δομνίστας.
  • Από την 12η έως την 48η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου – Φουρνάς – Καρδίτσας.
  • Από την 8η έως την 35η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου – Στενώματος – Δομιανών.
  • Από την 8η έως την 33η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου – Φιδακίων – Αγίας Βλαχέρνας.
  • Από την 6η έως την 13η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου – Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου.
  • Από την 35η έως την 45η χ/θ της Επαρχιακής Οδού Καρπενησίου – Προυσού – Αγρινίου.
  • Από την 6η έως την 8η χ/θ της Εθνικής Οδού Καρπενησίου – Λαμίας (Σήραγγα Τυμφρηστού).
  • Στη Φθιώτιδα, αντιολισθητικές αλυσίδες απαιτούνται στον δρόμο Λαμίας – Καρπενησίου, από το 59ο έως το 65ο χιλιόμετρο, στην περιοχή του Τυμφρηστού.

Παράλληλα, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας υπενθυμίζει ότι για το σύνολο του οδικού δικτύου των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες, στο πλαίσιο των έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό
Ελλάδα 09.01.26

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό

Οπως αναφέρει το λιμενικό σώμα -ελληνική ακτοφυλακή, προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων

Σύνταξη
FIR Αθηνών: Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
FIR Αθηνών 09.01.26

Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

Στο μικροσκόπιο των ερευνών η «κατάρρευση» των ραδιοτηλεφωνικών επικοινωνιών του ΚΕΠΑΘΜ και η εκδήλωση βλάβης στον ψηφιακό τηλεχειρισμό του πομπού του Υμηττού, με αποτέλεσμα το χάος στα αεροδρόμια

Κώστας Ντελέζος
3+1 μεγάλες δίκες με πολιτικό αποτύπωμα
Επιταχυντές εξελίξεων 09.01.26

3+1 μεγάλες δίκες με πολιτικό αποτύπωμα

Η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εξελίξεις στη δίκη των υποκλοπών και η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή αποτελούν ένα δικαστικό - πολιτικό μείγμα με απρόβλεπτες διαστάσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του
Ελλάδα 08.01.26

Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στα Εξαμίλια Κορινθίας όπου σκοτώθηκαν ο 17χρονος οδηγός και η 20χρονη συνοδηγός

Σύνταξη
Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων
Ελλάδα 08.01.26

«Χαλάνε την πιάτσα», «ο καιρός δεν είναι clickbait» – Οι προγνώσεις για τα χιόνια έφεραν κόντρες μετεωρολόγων

Τα δεδομένα του καιρού στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και τα φαινόμενα που θα επικρατήσουν έχουν προκαλέσει διαμάχες στο χώρο των μετεωρολόγων

Σύνταξη
Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκιδική: Έστησε καρτέρι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον συμπέθερό του στην Αρναία – Στο νοσοκομείο ο 52χρονος

Ο 61χρνος δράστης εντοπίστηκε στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου στην Αρναία και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση

Σύνταξη
Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 08.01.26

Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του

Η οικογένεια αποχαιρέτισε σήμερα τον 15χρονο στη Χαλκίδα ζητώντας, όσοι παρευρεθούν να φορούν λευκά ρούχα και να κρατούν από ένα λευκό μπαλόνι

Σύνταξη
Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό
Ελλάδα 09.01.26

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Μικροπροβλήματα στον Αργοσαρωνικό

Οπως αναφέρει το λιμενικό σώμα -ελληνική ακτοφυλακή, προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων

Σύνταξη
Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ
Οικονομία 09.01.26

Όχι άλλες κατεδαφίσεις «στα τυφλά» σε παραδοσιακούς οικισμούς λέει το ΣτΕ

Με νέα απόφασή τους, οι ανώτατοι δικαστές υπενθυμίζουν ότι η στατική επικινδυνότητα δεν αρκεί από μόνη της για κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων χωρίς αρχιτεκτονική αξιολόγηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού
Fizz 09.01.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε το αίτημα του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για νέα δίκη, κρίνοντας ότι οι ενστάσεις ενόρκων δεν επηρέασαν την ετυμηγορία. Ανοιχτή παραμένει η κατηγορία βιασμού του 2013, με τον 73χρονο να παραμένει κρατούμενος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
Με κακόβουλη παρέμβαση 09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»
Κινούμενη άμμος 09.01.26

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»

Εκτοξεύοντας ένθεν κακείθεν απειλές μετά την ωμή παρέμβαση στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει τα «ρέστα» της σε καθεστωτική ανατροπή στην κομμουνιστική Κούβα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
FIR Αθηνών: Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
FIR Αθηνών 09.01.26

Τα σενάρια για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια

Στο μικροσκόπιο των ερευνών η «κατάρρευση» των ραδιοτηλεφωνικών επικοινωνιών του ΚΕΠΑΘΜ και η εκδήλωση βλάβης στον ψηφιακό τηλεχειρισμό του πομπού του Υμηττού, με αποτέλεσμα το χάος στα αεροδρόμια

Κώστας Ντελέζος
3+1 μεγάλες δίκες με πολιτικό αποτύπωμα
Επιταχυντές εξελίξεων 09.01.26

3+1 μεγάλες δίκες με πολιτικό αποτύπωμα

Η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εξελίξεις στη δίκη των υποκλοπών και η απόφαση για τη Χρυσή Αυγή αποτελούν ένα δικαστικό - πολιτικό μείγμα με απρόβλεπτες διαστάσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ασφαλιστικό: 7+1 αλλαγές – ανατροπές φέρνει ο νέος χρόνος
Στόχος ο εξορθολογισμός 09.01.26

7+1 αλλαγές - ανατροπές φέρνει στο ασφαλιστικό ο νέος χρόνος

Στο νέο ασφαλιστικό προβλέπεται εξομοίωση όλων των παροχών, όπως επίδομα ασθενείας, μητρότητας, αναπηρίας, εργατικού ατυχήματος και έξοδα κηδείας στο επίπεδο που ισχύει στο πρώην ΙΚΑ

Ηλίας Γεωργάκης
Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας
Κόσμος 09.01.26

Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, τα ένατα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου και τεράστια ανεκμετάλλευτα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ λέει ότι θα συναντήσει τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα
Βενεζουέλα 09.01.26

Ο Τραμπ «αδημονεί» να συναντηθεί με τη Ματσάδο την προσεχή εβδομάδα

«Θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα» και «ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης επίθεσης στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι «εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν
New York Times 09.01.26

Τραμπ: «Εναπόκειται» στον Σι το τι θα κάνει με την Ταϊβάν

«Εναπόκειται» στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει με την Ταϊβάν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτώμενος εάν η Βενεζουέλα αποτελεί «προηγούμενο» που ενδεχομένως να θελήσει να εκμεταλλευθεί το Πεκίνο.

Σύνταξη
Ονδούρα: Βουλευτής τραυματίζεται από εκρηκτικό μηχανισμό που ερρίφθη εναντίον της έξω από το Κογκρέσο
Ονδούρα 09.01.26

Επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό σε βουλευτή έξω από το Κογκρέσο

Βουλευτής σταμάτησε έξω από το Κογκρέσο της Ονδούρας για δηλώσεις σε εκπροσώπους του Τύπου και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη εναντίον της, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Σύνταξη
To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»
«Αυτοάμυνα» 09.01.26

To υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κατηγορεί τα θύματα του Πόρτλαντ πως «χρησιμοποίησαν το όχημα ως όπλο»

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον ζητά να σταματήσουν άμεσα όλες οι επιχειρήσεις ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας στην πόλη του. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εσωτερικών κατηγορεί τα θύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
