Βροχερός θα είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα Παρασκευή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.`

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια. Γρήγορα όμως στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 14 με 15, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από (μείον) -04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς τοπικά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 6 με 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά μέχρι το μεσημέρι έως 8 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.