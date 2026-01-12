newspaper
Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
Κοντά σε συλλόγους και φορείς της πόλης ο Δήμαρχος Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 12 Ιανουαρίου 2026 | 12:04

Κοντά σε συλλόγους και φορείς της πόλης ο Δήμαρχος Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης παρευρέθηκε σε ετήσιες εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων της πόλης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, παρευρέθηκε σε μια σειρά εκδηλώσεων συλλόγων και φορέων της πόλης με σημαντική κοινωνική και πολιτιστική προσφορά.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος έδωσε το «παρών» στις ετήσιες εκδηλώσεις του Συλλόγου Απανταχού Καρπαθίων, του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων και της Φιλολογικής Στέγης Πειραιά.

Με την παρουσία του, ο κ. Μώραλης εξέφρασε τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Πειραιά στη δράση των συλλόγων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διατήρηση της παράδοσης και του πολιτισμού, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της πόλης.

Ο κ. Μώραλης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα μέλη και τους εκπροσώπους των φορέων, ανταλλάσσοντας απόψεις και συγχαίροντάς τους για το έργο και τις πρωτοβουλίες τους.

Στις εκδηλώσεις του Ναυτικού Αθλητικού Συνδέσμου και της Κυθηραϊκής Αδελφότητας Πειραιώς-Αθηνών τον κ. Μώραλη εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρύδης, ενώ στον ΝΑΣ παρευρέθηκαν επίσης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Τζεφεράκος και ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Μοραντζής.

Ζωντανά κύτταρα του Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Είχα τη χαρά να παρευρεθώ σε εκδηλώσεις φορέων και συλλόγων της πόλης που ο καθένας από τον τομέα του προσφέρει ουσιαστικό έργο στην πόλη και ευρύτερα στην κοινωνία.

Οι σύλλογοι αυτοί αποτελούν ζωντανά κύτταρα του Πειραιά, διαφυλάσσουν την παράδοση και την ιστορική μνήμη, προάγουν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τιμούν τις εθνικές αξίες και ενισχύουν τη συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών. Ως Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε έμπρακτα τη δράση τους και επιδιώκουμε τη στενή συνεργασία με όλους τους συλλογικούς φορείς που συμβάλλουν στη δυναμική και εξωστρεφή πορεία της πόλης μας.

Θέλω να συγχαρώ θερμά τις διοικήσεις και τα μέλη των συλλόγων για το σημαντικό έργο που επιτελούν, συχνά με εθελοντισμό και ανιδιοτελή προσφορά. Ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα τους, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα του Πειραιά».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά

Business
Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο
Αυτοδιοίκηση 10.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής, παρευρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε
Κοινωνική δράση 09.01.26

Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε

«Το μέγεθος της καταστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καθιστά αναγκαία και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας»αναφέρει ο Δήμος Γρεβενών στο «προσκλητήριο βοήθειας» που εξέπεμψε.

Σύνταξη
Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία της Μ.Ε.Β.Α. Άμφισσας
Διαχείριση απορριμμάτων 09.01.26

Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία της Μ.Ε.Β.Α. Άμφισσας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση έγκρισης του 1ου ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος διάθεσης πόρων από το τέλος ταφής, για την ενίσχυση της χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων.

Σύνταξη
Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα
Προσοχή 08.01.26

Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα

Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν την περίφραξη γηπέδου στη Χαλκίδα με τον Δήμο Χαλκιδαίων να ζητάει από τούς πολίτες να μην προσεγγίζουν στο σημείο και να μην κάνουν χρήση του γηπέδου μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύνταξη
Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης
Το αίτημα 08.01.26

Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Για τον Δήμο Μυτιλήνης η πιθανή κατάργησή των σχολικών επιτροπών θα μεταφέρει δυσανάλογη πίεση στις ήδη σοβαρά υποστελεχωμένες υπηρεσίες του, αναφέρει ο Δήμαρχος σε επιστολή του προς το ΥΠΕΣ.

Σύνταξη
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»
Κόσμος 12.01.26

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»

«Οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος» δηλώνει ο Χριστοδουλίδης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το επίμαχο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Θεωρούν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν
Διαδικτυακό μπλακάουτ 12.01.26

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.

Σύνταξη
Ιράν: Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών ο Μερτς – Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»
Νέες δηλώσεις 12.01.26

Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών στο Ιράν ο Μερτς - Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς μίλησε για την κατάσταση στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στην Ινδία - Το Πεκίνο κάλεσε όλες τις πλευρές να βοηθήσουν για να επιστρέψει η ηρεμία

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια

Το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί απέναντι σε κάθε απόπειρα τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής που περιορίζει τη δημοσιότητα των Εξεταστικών Επιτροπών ανέφερε η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Λεπέν: Ξεκινά η δίκη για το εάν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 – Είναι το πολιτικό της τέλος;
Στις προεδρικές εκλογές 12.01.26

Ξεκινά η δίκη για το εάν η Λεπέν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 - Είναι το πολιτικό της τέλος;

Η Μαρίν Λεπέν έχει προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα λόγω κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση
Πολιτική κόντρα 12.01.26

Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

«Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur», τονίζουν από την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται της συμφωνίας κάνοντας λόγο για οικονομικά προϊόντα

Σύνταξη
Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο
Ελλάδα 12.01.26

Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο

Για εμπλοκή στο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φαίνεται να αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ανήλικοι, εκ των οποίων τρία κορίτσια (17, 13 και 12 ετών) κι ένα αγόρι (16 ετών)

Σύνταξη
