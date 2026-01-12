Κοντά σε συλλόγους και φορείς της πόλης ο Δήμαρχος Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, παρευρέθηκε σε μια σειρά εκδηλώσεων συλλόγων και φορέων της πόλης με σημαντική κοινωνική και πολιτιστική προσφορά.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος έδωσε το «παρών» στις ετήσιες εκδηλώσεις του Συλλόγου Απανταχού Καρπαθίων, του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων και της Φιλολογικής Στέγης Πειραιά.

Με την παρουσία του, ο κ. Μώραλης εξέφρασε τη διαχρονική στήριξη του Δήμου Πειραιά στη δράση των συλλόγων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διατήρηση της παράδοσης και του πολιτισμού, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής της πόλης.

Ο κ. Μώραλης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα μέλη και τους εκπροσώπους των φορέων, ανταλλάσσοντας απόψεις και συγχαίροντάς τους για το έργο και τις πρωτοβουλίες τους.

Στις εκδηλώσεις του Ναυτικού Αθλητικού Συνδέσμου και της Κυθηραϊκής Αδελφότητας Πειραιώς-Αθηνών τον κ. Μώραλη εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρύδης, ενώ στον ΝΑΣ παρευρέθηκαν επίσης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Τζεφεράκος και ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Μοραντζής.

Ζωντανά κύτταρα του Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Είχα τη χαρά να παρευρεθώ σε εκδηλώσεις φορέων και συλλόγων της πόλης που ο καθένας από τον τομέα του προσφέρει ουσιαστικό έργο στην πόλη και ευρύτερα στην κοινωνία.

Οι σύλλογοι αυτοί αποτελούν ζωντανά κύτταρα του Πειραιά, διαφυλάσσουν την παράδοση και την ιστορική μνήμη, προάγουν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τιμούν τις εθνικές αξίες και ενισχύουν τη συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών. Ως Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε έμπρακτα τη δράση τους και επιδιώκουμε τη στενή συνεργασία με όλους τους συλλογικούς φορείς που συμβάλλουν στη δυναμική και εξωστρεφή πορεία της πόλης μας.

Θέλω να συγχαρώ θερμά τις διοικήσεις και τα μέλη των συλλόγων για το σημαντικό έργο που επιτελούν, συχνά με εθελοντισμό και ανιδιοτελή προσφορά. Ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα τους, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα του Πειραιά».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά