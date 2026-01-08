Κεντρικό κτίριο στο Δήμο Ξάνθης αλλάζει όψη και χρήση

Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης του κτηρίου «Acrobat» στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Δήμου για την καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη μείωση λειτουργικών δαπανών, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το έργο αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση του κτηρίου για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στη σταδιακή κατάργηση μισθωμένων χώρων και στη μείωση των σχετικών εξόδων του Δήμου. Παράλληλα, προβλέπεται αναβάθμιση της εικόνας της κεντρικής πλατείας μέσω της αποκατάστασης ενός χαρακτηριστικού κτιρίου.

Η μεταφορά υπηρεσιών στο ανακαινισμένο ακίνητο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό εξορθολογισμού των δαπανών, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων που θα μπορούν να διατεθούν σε άλλες δημοτικές ανάγκες, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

«Μείωση των εξόδων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου»

Με αφορμή την εγκατάσταση του εργολάβου, ο Δήμαρχος Ξάνθης δήλωσε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ως βασικό στόχο την οικονομική διαχείριση της δημοτικής περιουσίας και τη μείωση των εξόδων για στέγαση υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση ιδιόκτητων ακινήτων μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργικότητα του Δήμου και να περιορίσει περιττές δαπάνες.

«Δεν μένουμε στα λόγια. Δημιουργούμε υπεραξία για την πόλη, σεβόμαστε την ιστορία της και, κυρίως, σεβόμαστε τα χρήματα των δημοτών βάζοντας τέλος στα άσκοπα έξοδα στεγαστικών αναγκών. Προχωράμε με έργα ουσίας, αποφεύγοντας τα μεγάλα λόγια και τις ανούσιες υποσχέσεις» τονίζει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Κοντός σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου.

*πηγή αρχικής εικόνας, Δήμος Ξάνθης