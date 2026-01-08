Κεντρικό κτίριο στο Δήμο Ξάνθης αλλάζει όψη και χρήση
Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε πως πλησιάζει η ώρα αξιοποίησης κεντρικού κτιρίου της πόλης που θα περιορίσει και τα λειτουργικά κόστη του δήμου.
Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης του κτηρίου «Acrobat» στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Δήμου για την καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη μείωση λειτουργικών δαπανών, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.
Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το έργο αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση του κτηρίου για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στη σταδιακή κατάργηση μισθωμένων χώρων και στη μείωση των σχετικών εξόδων του Δήμου. Παράλληλα, προβλέπεται αναβάθμιση της εικόνας της κεντρικής πλατείας μέσω της αποκατάστασης ενός χαρακτηριστικού κτιρίου.
Η μεταφορά υπηρεσιών στο ανακαινισμένο ακίνητο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό εξορθολογισμού των δαπανών, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων που θα μπορούν να διατεθούν σε άλλες δημοτικές ανάγκες, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.
«Μείωση των εξόδων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου»
Με αφορμή την εγκατάσταση του εργολάβου, ο Δήμαρχος Ξάνθης δήλωσε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ως βασικό στόχο την οικονομική διαχείριση της δημοτικής περιουσίας και τη μείωση των εξόδων για στέγαση υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση ιδιόκτητων ακινήτων μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργικότητα του Δήμου και να περιορίσει περιττές δαπάνες.
«Δεν μένουμε στα λόγια. Δημιουργούμε υπεραξία για την πόλη, σεβόμαστε την ιστορία της και, κυρίως, σεβόμαστε τα χρήματα των δημοτών βάζοντας τέλος στα άσκοπα έξοδα στεγαστικών αναγκών. Προχωράμε με έργα ουσίας, αποφεύγοντας τα μεγάλα λόγια και τις ανούσιες υποσχέσεις» τονίζει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Κοντός σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου.
*πηγή αρχικής εικόνας, Δήμος Ξάνθης
- Κεντρικό κτίριο στο Δήμο Ξάνθης αλλάζει όψη και χρήση
- Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη
- Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
- Βουλή: Εγκρίθηκε η σύσταση διακομματικής επιτροπή για τον αγροτικό τομέα
- Ζωζώ Σαπουντζάκη: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός – ποια η κατάσταση της υγείας της
- Σε δύσκολη θέση ο Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο μετά την 5άρα από την Μπαρτσελόνα
- Τροχαίο: Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού
- Στο κόκκινο ο Κηφισός: Μποτιλιάρισμα από Κηφισιά έως Ιερά Οδό – Αγγίζει τα 16 χιλιόμετρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις