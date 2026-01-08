newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Στο κόκκινο ο Κηφισός: Μποτιλιάρισμα από Κηφισιά έως Ιερά Οδό – Αγγίζει τα 16 χιλιόμετρα
Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους
Κεντρικό κτίριο στο Δήμο Ξάνθης αλλάζει όψη και χρήση
Αυτοδιοίκηση 08 Ιανουαρίου 2026

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε πως πλησιάζει η ώρα αξιοποίησης κεντρικού κτιρίου της πόλης που θα περιορίσει και τα λειτουργικά κόστη του δήμου.

Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης και ανακαίνισης του κτηρίου «Acrobat» στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Δήμου για την καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη μείωση λειτουργικών δαπανών, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το έργο αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση του κτηρίου για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στη σταδιακή κατάργηση μισθωμένων χώρων και στη μείωση των σχετικών εξόδων του Δήμου. Παράλληλα, προβλέπεται αναβάθμιση της εικόνας της κεντρικής πλατείας μέσω της αποκατάστασης ενός χαρακτηριστικού κτιρίου.

Η μεταφορά υπηρεσιών στο ανακαινισμένο ακίνητο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό εξορθολογισμού των δαπανών, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων που θα μπορούν να διατεθούν σε άλλες δημοτικές ανάγκες, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

«Μείωση των εξόδων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου»

Με αφορμή την εγκατάσταση του εργολάβου, ο Δήμαρχος Ξάνθης δήλωσε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ως βασικό στόχο την οικονομική διαχείριση της δημοτικής περιουσίας και τη μείωση των εξόδων για στέγαση υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση ιδιόκτητων ακινήτων μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργικότητα του Δήμου και να περιορίσει περιττές δαπάνες.

«Δεν μένουμε στα λόγια. Δημιουργούμε υπεραξία για την πόλη, σεβόμαστε την ιστορία της και, κυρίως, σεβόμαστε τα χρήματα των δημοτών βάζοντας τέλος στα άσκοπα έξοδα στεγαστικών αναγκών. Προχωράμε με έργα ουσίας, αποφεύγοντας τα μεγάλα λόγια και τις ανούσιες υποσχέσεις» τονίζει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Κοντός σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου.

*πηγή αρχικής εικόνας, Δήμος Ξάνθης

Τράπεζες
Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

Βιομηχανία
Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Περιφέρεια προσφέρει πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς
Κοινωνική μέριμνα 07.01.26

Περιφέρεια προσφέρει πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς

«Προστατεύουμε τον άνθρωπο δίπλα μας, σαν τον εαυτό μας» δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας με αφορμή το πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας για ασθενείς της περιφέρειας.

Σύνταξη
Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Νέα σελίδα 07.01.26

Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη

«Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και γνωρίζοντας ότι ο πήχης είναι ψηλά, αναλαμβάνω να υπηρετήσω τον θεσμό» τόνισε σε ανάρτηση της μεταξύ άλλων η νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Σύνταξη
Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων
Ίσες ευκαιρίες 07.01.26

Νέο ειδικό σχολείο στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων

Σημαντικό έργο για την εκπαιδευτική κοινότητα και τις οικογένειες στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων, σηματοδοτεί η ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου.

Σύνταξη
Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα
Υποδομές 05.01.26

Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την πράξη ένταξης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αιάντειο του δήμου Σαλαμίνας, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ελλάδα 08.01.26

Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο γνωστός δημοσιογράφος, αλλά και στενός φίλος του Γιώργου Παπαδάκη, Στρατής Λιαρέλης ήταν ο μοναδικός που εκφώνησε επικήδειο στο τελευταίο «αντίο» στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Σύνταξη
Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

Με προηγμένο AI, ψηφιακή σάρωση παικτών και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, το ημιαυτόματο οφσάιντ στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026 η FIFA υπόσχεται πιο γρήγορες, ακριβείς και «κατανοητές» αποφάσεις για όλους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο: Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού
Τραγωδία 08.01.26

Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο με σύγκρουση φορτηγών στον Κηφισό

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν το ένα βαρέο όχημα εξετράπη της πορείας του έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε το άλλο φορτηγό

Σύνταξη
ΦΠΑ: Νέο καθεστώς στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές – Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται
Νέο πλαίσιο 08.01.26

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται

Τι συνεπάγεται η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ - Πόσος πρέπει να είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης στο σύνολο της ΕΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό
Επικαιρότητα 08.01.26

Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό

«Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τους παραγωγούς της Εύβοιας – «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»
Agro-in 08.01.26

Το in στη Χαλκίδα - Μπλόκο από τους αγρότες της Εύβοιας στην Υψηλή Γέφυρα - «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα και αύριο - Αγρότες από την Εύβοια έχουν φτάσει στη Χαλκίδα

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του – Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του
Fizz 08.01.26

Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του - Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

Σύνταξη
«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
Euroleague 08.01.26

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο

Οι Σέρβοι συνεχίζουν να ασχολούνται με την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, όμως ξεκαθαρίζουν ποιος είναι ο ρόλος που είχε ο Ομπράντοβιτς στην εξέλιξη του Αμερικανού, αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο της Παρτιζάν.

Σύνταξη
Ήπειρος: Καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ζημιές από ανεμοστρόβιλο
Ελλάδα 08.01.26

Καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα - Ζημιές από ανεμοστρόβιλο

Η Ήπειρος επλήγη και από ανεμοστρόβιλο που κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι - Πολιτική προστασία και δήμοι επιχειρούν με 40 μηχανήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο «αντίο» αυτή την ώρα – Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Ελλάδα 08.01.26 Upd: 11:16

Το τελευταίο «αντίο» αυτή την ώρα στον Γιώργο Παπαδάκη - Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών.

Σύνταξη
Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του
«Τον ψάχνω παντού» 08.01.26

Άφαντος ο 33χρονος γιατρός στην Κρήτη - «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του

Ο Αλέξης Τσικόπουλος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει

Σύνταξη
Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική 08.01.26

Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Να δικαιολογήσει τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί και οδήγησαν στη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησε ο Νίκος Φαραντούρης. Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της
Πολιτική 08.01.26

Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της

Στο νέο σχήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ομπρέλα της ΑΑΔΕ του κ. Πιτσιλή, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η υπάλληλος που πρωτοστάτησε στους ελέγχους για τις παράνομες επιδοτήσεις παραμένει στο.... πρωτόκολλο, προφανώς ως... τιμωρία για τη δράση της.

Σύνταξη
Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες προχωρούν στους 48ωρους αποκλεισμούς, χαρακτηρίζοντας εμπαιγμό τις κυβερνητικές ανακοινώσεις - Η χώρα κόβεται στα δύο με ευθύνη της κυβέρνησης που επιλέγει τον δρόμο της σύγκρουσης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
