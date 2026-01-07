magazin
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
Ανάρτηση 07 Ιανουαρίου 2026 | 18:29

«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα

«Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του μετά από ατύχημα που τον κράτησε μακριά από το πλατό της εκπομπής του σήμερα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Spotlight

Απών από το «Πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου ο Γιώργος Λιάγκας, με την απουσία του να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους τηλεθεατές της εκπομπής. Ο λόγος ήταν ένα μικρό ατύχημα που σημειώθηκε στο σπίτι του, λίγο πριν ξεκινήσει για το στούντιο, γεγονός που τον υποχρέωσε να αλλάξει το πρόγραμμά του και να δώσει προτεραιότητα στην υγεία του.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Τάσος Τεργιάκης ανέλαβε να ενημερώσει το κοινό για το τι συνέβη, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Με καθησυχαστικό τόνο, εξήγησε πως ο παρουσιαστής αντιμετωπίζει ένα ήπιο θέμα υγείας και για προληπτικούς λόγους επέλεξε να παραμείνει εκτός επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Λίγες ώρες αργότερα, ο παρουσιαστής επιβεβαίωσε τις πληροφορίες μέσα από τα social media, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Στο μήνυμά του, ωστόσο, έσπευσε να καθησυχάσει τους διαδικτυακούς του φίλους, ξεκαθαρίζοντας πως όλα εξελίχθηκαν ομαλά και ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή, χωρίς να συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής έγραψε στα Instagram Stories του πως: «Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και το ενδιαφέρον. Ένα ατύχημα με οδήγησε σήμερα αντί για την εκπομπή στο νοσοκομείο. Να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη διοίκηση του Ασκληπιού Βούλας. Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα και ελπίζω αύριο να τα καταφέρω να τα πούμε από κοντά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!».

