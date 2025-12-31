Καταστροφές σε δέντρα και κολώνες ρεύματος στο Δήμο Θέρμης από τους θυελλώδεις ανέμους

Με μεγάλη ένταση επιχειρούσαν τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης για να αποκαταστήσουν τις ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου από τους θυελλώδεις ανέμους που έπληξαν αρκετές περιοχές του Δήμου.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη, όπως αναφέρει και σχετική ανακοίνωση του Δήμου, «ο απολογισμός των ζημιών περιλαμβάνει πτώση 28 δέντρων στις περιοχές Θέρμη, Τριάδι, Νέα Ραιδεστός, Καρδία, Πλαγιάρι, Τρίλοφος, Αγία Παρασκευή, Ταγαράδες, Λακκιά και στο Κέντρο Υγείας Θέρμης.

Επίσης, από τους ανέμους προκλήθηκαν σοβαρές ζημίες σε τρεις κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ σε Τριάδι και Θέρμη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κλαδιά δέντρων έπεσαν πάνω στα ηλεκτροφόρα καλώδια. Εξαιτίας αυτών των περιστατικών σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές του Δήμου.

Τέλος, σε δύο περιπτώσεις, στη Θέρμη, κάδοι ανακύκλωσης απορριμμάτων παρασύρθηκαν από τους ανέμους και έπεσαν σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα προκαλώντας ζημιές.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο κ. Κουγιουμτζίδη για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων από τους θυελλώδεις ανέμους οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, αλλά και άλλων Διευθύνσεων εργάστηκαν αδιάκοπα την Κυριακή και τη Δευτέρα προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημίες που είχαν προκληθεί».

Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των υπηρεσιών

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά συνολικά 28 Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Θέρμης και Μίκρας, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης: «Στις μόνες περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε ήταν εκεί όπου κλαδιά δέντρων έπεσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Λόγω της επικινδυνότητας, σε αυτά τα περιστατικά παρεμβαίνουν μόνον τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ», επισημαίνει ο κ. Κουγιουμτζίδης ο οποίος ευχαριστεί ιδιαίτερα τους εργαζόμενους του Δήμου καθώς και τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας για τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Θέρμης