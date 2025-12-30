Θεσσαλονίκη: Έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του ψύχους για τις ευάλωτες ομάδες
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λαμβάνει μέριμνα ενόψει χαμηλών θερμοκρασιών για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Λαμβάνει μέτρα για την προστασία των ευπαθών ομάδων πληθυσμού ενόψει των χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, ο δήμος Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών συνθηκών, πρόκειται να λειτουργήσει με διευρυμένο ωράριο, από Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 τις ήδη υφιστάμενες δομές, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να παρασχεθεί προσωρινή φιλοξενία για την προστασία των ευάλωτων πολιτών λόγω του ψύχους.
Συγκεκριμένα και όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση του ο Δήμος Θεσσαλονίκης, θα λειτουργήσουν οι παρακάτω χώροι:
- Υπνωτήριο Αστέγων (Ανδρέου Γεωργίου 5 πρώην 13 τηλ. 2310528811), από τις 17.00 έως την επόμενη ημέρα στις 09:00.
- Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (Μοναστηρίου 62, τηλ. 2313316615), όλο το 24/ωρο,
Στους χώρους θα παρευρίσκεται εξειδικευμένο προσωπικό των Δομών (Κοινωνική Λειτουργός, Νοσηλεύτρια, Ιατρός κλπ.), όπως προσθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην επίσημη ενημέρωση του.
