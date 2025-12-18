Χριστούγεννα με χιόνια και βροχές – Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Αλλαγή του καιρού από τις επόμενες ημέρες μέχρι και μετά τα Χριστούγεννα «βλέπει» στα καιρικά μοντέλα ο Σάκης Αρναούτογλου.

Όπως ανέφερε, από το Σάββατο θα υπάρχουν βροχές στα δυτικά και νότια της χώρας και μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής θα ενταθούν στα ανατολικά όπως και στην Κρήτη, καθώς και σε Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία.

«Αγριεύει» από βδομάδα

Ωστόσο, από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου το σκηνικό θα είναι βροχερό στα δυτικά και τα νότια της χώρας, ενώ πιο έντονες αναμένονται στα Δωδεκάνησα, τη Μαγνησία και την Εύβοια.

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για την Τρίτη 23/12 και την Τετάρτη 24/12. Τις ημέρες αυτές θα υπάρξει μεγάλη αλλαγή του καιρού με αρκετές βροχές και χιόνια στα ορεινά, ενώ τα Χριστούγεννα αναμένεται άστατο σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Όπως σημείωσε στην πρόβλεψή του ο Σάκης Αρναούτογλου, μετά τα Χριστούγεννα θα αλλάξει στις 26/12 θα σημειωθούν ήπιες χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα, ενώ από τις 27/12 θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει υπογραμμίσει ότι φέτος τα Χριστούγεννα ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αστάθεια. Όπως ανέφερε, «φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης».

«Από τις 20 Δεκεμβρίου, ο καιρός θα αλλάξει σταδιακά και προς το τέλος του Δεκεμβρίου θα έχουμε μια πιο οργανωμένη μεταβολή του καιρού» σημείωσε χαρακτηριστικά.