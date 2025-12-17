Έντονα άστατες καιρικές συνθήκες πρόκειται να επικρατήσουν τα Χριστούγεννα με τον καιρό να παραμένει στο ίδιο μοτίβο μέχρι και την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Η ανομβρία των τελευταίων ημερών θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή, αλλά από το Σαββατοκύριακο έρχονται βροχές, που θα συνεχιστούν μέχρι και τα Χριστούγεννα.

Ο καιρός Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Βροχές τα Χριστούγεννα και χιόνια την πρωτοχρονιά, η εκτίμηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του.

«Μετά από αρκετές ημέρες απουσίας αξιόλογων βροχοπτώσεων μιας και το ατμοσφαιρικό βουνό που απλώνεται από πάνω μας έχει κλείσει το δρόμο για τις κακοκαιρίες, βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης έρχεται για να «ξεκλειδώσει» την πόρτα και να ανοίξει ο δρόμος για μια σειρά από κακοκαιρίες που ενδεχομένως μας οδηγήσουν με εξάρσεις και υφέσεις ακόμη και στις πρώτες ημέρες του νέου έτους» αναφέρει αρχικά.

Μένοντας όμως στα πιο κοντινά μας, αξίζει να σημειώσουμε ότι η κακοκαιρία που θα μας απασχολήσει το Σαββατοκύριακο θα επικεντρωθεί κυρίως προς τα ανατολικά και νότια όπου εκεί θα δούμε τα πιο έντονα φαινόμενα.

Δυτικότερα και βορειότερα το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην ανάπτυξη έντονων – επικίνδυνων φαινομένων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί και από χαμηλής έντασης ψυχρή εισβολή γεγονός που θα οδηγήσει σε υποχώρηση του υδραργύρου κάτι που ίσως θα ευνοήσει τις χιονοπτώσεις σε ψηλά βουνά.

Ο ίδιος παρέθεσε και σχετικούς χάρτες:

Επίσης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σήμερα Τετάρτη, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στο OPEN, tην παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων αναμένεται κακοκαιρία φθινοπωρινού τύπου, με πολλές βροχές στα πεδινά και χιόνια κυρίως στα ορεινά συγκροτήματα.

Σταδιακά η θερμοκρασία θα πέφτει και, αν δεν αλλάξουν τα τρέχοντα προγνωστικά στοιχεία, η Πρωτοχρονιά θα βρει τη χώρα με πιο καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες, καθώς δεν αποκλείεται τα χιόνια να κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.