Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα;

Πρόκειται για μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που διατυπώνονται εν’ όψει των εορτών, με τους μετεωρολόγους να εκφράζουν τις δικές τους εκτιμήσεις όσο πλησιάζουμε προς την 25η Δεκεμβρίου.

Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς για τον καιρό τα Χριστούγεννα

Αυτό κάνει και ο πρώην διευθυντής προγνώσεων της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος παρουσίασε τοις τελευταίες εκτιμήσεις από δύο προγνωστικά μοντέλα καιρού σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Ο μετεωρολόγος, καταγράφει πως παρά τις διαφορές ανάμεσα στα δύο μοντέλα η γενική εικόνα του καιρού είναι ότι «θα κυλήσει με καλές θερμοκρασίες, παροδικές βροχές μετά το Σάββατο και χωρίς ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους».

Εξηγώντας γιατί υπάρχουν διαφορές, ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι «η δυτικότερη ή ανατολικότερη θέση του επιφανειακού χαμηλού που υπάρχει στη Κεντρική Μεσόγειο, παίζει μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση του καιρού ανήμερα των Χριστουγέννων».

Οι εκτιμήσεις Μαρουσάκη

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε λόγο για καιρό που επηρεάζεται από τον «ωμέγα εμποδιστή» μέχρι την Παρασκευή, γεγονός που όπως αναφέρει «κλείνει τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες για λίγες ημέρες ακόμα».

Όπως, όμως, σημειώνει ο μετεωρολόγος «μπορεί αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό να υψώνεται σαν ομπρέλα προστασίας από πάνω μας, παρόλα αυτά δε σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι και οι καλύτερες δυνατές».

«Έτσι λοιπόν από τη Λαμία και βορειότερα το χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο θα κυριαρχεί με τσουχτερό κρύο αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, συνθήκες παγετού τη νύχτα και το πρωί και τις ομίχλες δύσκολα να διαλύονται. Νοτιότερα παρά το γεγονός ότι η ημέρα μας θα ξεκινάει με αρκετό κρύο, η ηλιακή ακτινοβολία κοντά στο μεσημέρι θα ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 16° με 18° βαθμούς κελσίου» συνεχίζει στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη «όλα αυτά μέχρι και την Παρασκευή περίπου, διότι στη συνέχεια το ατμοσφαιρικό βουνό υποχωρεί και ο δρόμος για τις κακοκαιρίες ανοίγει για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα πιθανόν και πιο κάτω με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, που σημαίνει ότι οι βροχές θα κυριαρχούν, ενώ τα χιόνια σε πρώτη προσέγγιση θα κρατηθούν ψηλά στα βουνά μας».