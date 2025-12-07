Καιρική ηρεμία φέρνει στη χώρα ο Ωμέγα Εμποδιστής τις επόμενες 5 με 7 μέρες, ωστόσο η χώρα αναμένεται να βρεθεί σε κλοιό κακοκαιρίας την περίοδο των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου Κλεάρχου Μαρουσάκη μετά και τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν πολλές και επικίνδυνες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ατμοσφαιρικό βουνό που θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου θα κλείσει το δρόμο προς τις κακοκαιρίες χαρίζοντάς μας αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες.

Μοναδική παραφωνία ωστόσο θα είναι οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που θα επιμείνουν με αυξομειώσεις αλλά και το κρύο τη νύχτα και το πρωί.



Αναφορικά με τον καιρό των Χριστουγέννων ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι μετά και αυτή την καιρική ανάπαυλα που φαίνεται να κρατά περίπου 5 με 7 ημέρες, «φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης».

Ο ίδιος σημειώνει ότι μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα με τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό να κερδίζει έδαφος σε αντίθεση με τα «Πασχούγεννα» που μας συνήθιζε τα τελευταία χρόνια ο καιρός.

Καταλήγει δε σημειώνοντας ότι ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι να οδηγηθούμε σε βροχές και χιόνια στα βουνά μας, καιρός που συμβαδίζει με το ημερολόγιο.

