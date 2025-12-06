Καιρός: Αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του «ομπρέλα» σταματώντας τις βροχές, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Μετά την κακοκαιρία Byron που προκάλεσε τεράστια προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, ο καιρός θα εμφανίσει βελτίωση για μερικές ημέρες χωρίς βροχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς, ένας αντικυκλώνας απλώνει την «ομπρέλα» του και προστατεύει τη χώρα για λίγες ημέρες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου:

Μετλα τον ‘Byron’ τι ακολουθεί; – Η προοπτική του καιρού την ερχόμενη εβδομάδα.

Η Ελλάδα μπαίνει σε μια ανάσα ηρεμίας, καθώς ο αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του «ομπρέλα», σταματώντας τις βροχές και αφήνοντας τη χώρα να πάρει ξανά φως και ανάσα. Όμως, την ίδια ώρα, η υγρασία και η ενέργεια που απομακρύνονται από εμάς ταξιδεύουν νοτιοανατολικά, για να τροφοδοτήσουν άλλα συστήματα και άλλες γειτονιές της Μεσογείου.

Ο καιρός, τελικά, δεν χαρίζει ποτέ σιωπή, απλώς μετακινεί την ένταση αλλού. Κι εμείς παραμένουμε εδώ, να τον παρακολουθούμε, να τον μελετούμε και να τον κατανοούμε λίγο καλύτερα.

Όπως τονίζει ο γνωστός μετεωρολόγος, «η επικράτηση ενός εκτεταμένου αντικυκλώνα στα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη, σε συνδυασμό με την εξασθένιση βαρομετρικών χαμηλών στη Μεσόγειο, προκαλούν τη μετατόπιση των υετοφόρων συστημάτων προς κεντρική Ευρώπη και δυτική Μεσόγειο. Αυτό μπλοκάρει τις οργανωμένες κακοκαιρίες και αφήνει την περιοχή μας με ήπιες, πιο ξηρές συνθήκες».

Προσθέτει πως «η θερμοκρασία θα κινηθεί λίγο πάνω από τα κανονικά στις περισσότερες περιοχές, ενώ πιθανές ψυχρές εισβολές δεν φαίνονται στο άμεσο διάστημα. Υπάρχει όμως πιθανή ενίσχυση βορείων ανέμων στα πελάγη, λόγω βαρομετρικών κέντρων από Τουρκία προς Μαύρη Θάλασσα».

«Η Ελλάδα μπαίνει σε μια ανάσα ηρεμίας»

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι «η ερχόμενη εβδομάδα δεν δείχνει συνέχεια των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών. Αντίθετα, βλέπουμε μια παροδική ‘ανάπαυλα’ με: περιορισμένες, πιο τοπικές και πιο αδύναμες βροχές, αυξημένα διαστήματα ηλιοφάνειας και ήπιες θερμοκρασίες. Είναι μια ευκαιρία», όπως σημειώνει, «για εκτόνωση εδαφών και ποταμών, αλλά όχι ένδειξη μόνιμης ‘ξηρασίας’ – απλώς φυσιολογική διακύμανση».

«Τα προγνωστικά συγκλίνουν στο ότι από Δευτέρα 8/12 έως και Σάββατο 13/12 ο καιρός στη χώρα μας θα επηρεαστεί από μια έντονη και επίμονη αντικυκλωνική επέκταση που αναπτύσσεται από την κεντρική Μεσόγειο προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα», προσθέτει.

Για να καταλήξει πως «η Ελλάδα μπαίνει σε μια ανάσα ηρεμίας, καθώς ο αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του ‘ομπρέλα’, σταματώντας τις βροχές και αφήνοντας τη χώρα να πάρει ξανά φως και ανάσα».