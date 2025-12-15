newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
Αίθριος ο καιρός τη Δευτέρα – Έως τους 19 βαθμούς η θερμοκρασία
Ελλάδα 15 Δεκεμβρίου 2025 | 06:20

Αίθριος ο καιρός τη Δευτέρα – Έως τους 19 βαθμούς η θερμοκρασία

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Αίθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους – ως προς τις μέγιστες τιμές – έως και τους 19 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην Εύβοια και τις Σποράδες τοπικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις και βαθμιαία σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τμήματα.
Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην περιοχή του Καστελλόριζου λίγες νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Παροδικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από τις προμεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

inWellness
inTown
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία
Ελλάδα 14.12.25

Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την ανακρίτρια να φτάσει στις συλλήψεις των δύο ηθικών αυτουργών

Σύνταξη
Αυστραλία: Σοκάρουν οι περιγραφές των Ελλήνων του Σίδνεϊ που βρέθηκαν στο σημείο του μακελειού με τους 12 νεκρούς
Ελλάδα 14.12.25

Αυστραλία: Σοκάρουν οι περιγραφές των Ελλήνων του Σίδνεϊ που βρέθηκαν στο σημείο του μακελειού με τους 12 νεκρούς

Οι Έλληνες στο Σίδνεϋ είναι σοκαρισμένοι - Αναζητούν φίλους τους που βρίσκονταν στην περιοχή, ανάμεσα στους τραυματίες - Αδυνατούν να πιστέψουν πως μια ηλιόλουστη μέρα μετατράπηκε στον απόλυτο εφιάλτη.

Σύνταξη
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Ξεσηκωμός 14.12.25

ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης – Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, τονίζει η ΟΛΜΕ.

Σύνταξη
Αίγιο: Πέθανε ο 44χρονος που την Παρασκευή ξυλοκόπησε άγρια γιατρό στο νοσοκομείο – Απειλές από τους συγγενείς
Ελλάδα 14.12.25

Αίγιο: Πέθανε ο 44χρονος που την Παρασκευή ξυλοκόπησε άγρια γιατρό στο νοσοκομείο – Απειλές από τους συγγενείς

Την τραγική εξέλιξη αποκάλυψε στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος - Τι έλεγε λίγη ώρα νωρίτερα ο γιατρός θύμα της άγριας επίθεσης

Σύνταξη
Χολαργός: Οι απειλές του 15χρονου δράστη στην κοπέλα που χρησιμοποίησε ως «δόλωμα» για την επίθεση σε 14χρονο
Ελλάδα 14.12.25

Χολαργός: Οι απειλές του 15χρονου δράστη στην κοπέλα που χρησιμοποίησε ως «δόλωμα» για την επίθεση σε 14χρονο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο νεαρός λίγο πριν τη σύλληψή του από τις Αρχές, φέρεται να μιλούσε με την κοπέλα την οποία είχαν χρησιμοποιήσει ως «δόλωμα» και την απειλούσε.

Σύνταξη
Μπλόκα: Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό – Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου
Η λίστα 14.12.25

Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό - Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου

Το δρόμο για το Μαξίμου παίρνει η λίστα αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που κατάρτισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σκληραίνουν τη στάση τους, πυκνώνουν τα μπλόκα και διεκδικούν...

Σύνταξη
Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις
Ελλάδα 14.12.25

Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις

Η Τροχαία προχώρησε στη σύλληψη 15 παρκαδόρων και 8 υπευθύνων καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου

Σύνταξη
Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Agro-in 14.12.25

Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων – Βαριά αδικήματα
Αυστηρές ποινές 14.12.25 Upd: 15:54

Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Βαριά αδικήματα

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή, όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Οι κατηγορίες 14.12.25

Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη μπορούν να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους - Νωρίτερα, πέρασαν το κατώφλι της Ευρωπαίας εισαγγελέα

Σύνταξη
Κένεθ Ρόγκοφ: «Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά»
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

«Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά» εκτιμά ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ

Μιλά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο 72χρονος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ - Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ και αποτελεί μια έγκυρη φωνή διεθνώς

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Τα ολιγοπώλια επιστρέφουν στο Χόλιγουντ: Γιατί το mega deal Netflix – Warner Bros. αλλάζει ξανά τους κανόνες
Culture Live 15.12.25

Τα ολιγοπώλια επιστρέφουν στο Χόλιγουντ: Γιατί το mega deal Netflix – Warner Bros. αλλάζει ξανά τους κανόνες

Η προσφορά–μαμούθ του Netflix για τη Warner Bros. δεν σηματοδοτεί απλώς μια νέα εποχή στο streaming, αλλά μια ανησυχητική επιστροφή σε ολιγοπωλιακούς κανόνες εξουσίας που θυμίζουν το παλιό Χόλιγουντ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»
Μιράντα; 15.12.25

Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»

«Ήταν πραγματικά συναρπαστική η όλη εμπειρία μαζί της», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζάστιν Θερού, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο κινηματογραφικό πλατό με την Μέριλ Στριπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;
Κόσμος 15.12.25

Γιατί η Ελβετία θέλει να βάλει όριο στην αύξηση του πληθυσμού της;

Η Ελβετία θέλει να επιβάλλει ένα ανώτατο όριο στον πληθυσμό της – Αύξηση του πληθυσμού πάνω απο τα 10 εκατ. θα σημάνει το «κλείσιμο των συνόρων» για μετανάστες και αιτούντες άσυλο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Αγγλία: Η στεγαστική κρίση που μετατρέπεται σε κοινωνική βόμβα
Το Λονδίνο στο επίκεντρο 15.12.25

Αγγλία: Η στεγαστική κρίση που μετατρέπεται σε κοινωνική βόμβα

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς μόνιμη στέγη, δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε προσωρινά καταλύματα και ένα κράτος που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε μια κρίση με δομικές αιτίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Με τέτοιους συμμάχους, τι τους θέλεις τους εχθρούς;» – Η Δανία ξάγρυπνη για την «απειλή Τραμπ»
Ανήσυχες συμμαχίες 15.12.25

«Με τέτοιους συμμάχους, τι τους θέλεις τους εχθρούς;» – Η Δανία ξάγρυπνη για την «απειλή Τραμπ»

Γιατί η Δανία ανησυχεί πλέον περισσότερο για τη συμμαχική αξιοπιστία των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά για την επιθετικότητα της Ρωσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακρίβεια: Σε τιμές… μισελενάτου εστιατορίου το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – «Φουσκωμένος» και ο φετινός λογαριασμός
Ακρίβεια 15.12.25

Σε τιμές… μισελενάτου εστιατορίου το χριστουγεννιάτικο τραπέζι - «Φουσκωμένος» και ο φετινός λογαριασμός

H ακρίβεια χτυπάει «κόκκινο» και τα Χριστούγεννα. Το παραδοσιακό τραπέζι φέτος θα είναι ακριβότερο συγκριτικά με πέρυσι έως και 20%. «Βαρύς» ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Shein και Temu: Ένα στα πέντε ευρώ των Ελλήνων πάει στην Κίνα
Ασιατικά e-shops 15.12.25

Ένα στα πέντε ευρώ των Ελλήνων πάει στην Κίνα

Η σημερινή πραγματικότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, που επιτρέπει την αδασμολόγητη είσοδο προϊόντων κυρίως από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες, μέσω πλατφορμών όπως η Temu, αλώνει την αγορά

Δήμητρα Σκούφου
Τουρκικά ΜΜΕ: Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν πυραυλική επίθεση της Τουρκίας
Τουρκικά ΜΜΕ 15.12.25

«Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν επίθεση της Τουρκίας»

Ενώ η Αγκυρα θεωρεί τον πύραυλο Typhoon ως μια φυσική εξέλιξη στην τεχνολογική της ανάπτυξη, ορισμένοι ελληνικοί κύκλοι πλάθουν τρομακτικά σενάρια για πιθανές επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις.

Σύνταξη
Χιλή: Ο θρίαμβος της ακροδεξιάς ανοίγει ξανά πληγές της δικτατορίας του Πινοτσέτ
Ξυπνούν φαντάσματα 15.12.25

Ενας υμνητής του Πινοτσέτ πρόεδρος της Χιλής

Η νίκη του ακροδεξιού Καστ, που θα αναλάβει επόμενος πρόεδρος της Χιλής, ξαναζωντανεύει τα φαντάσματα της δικτατορίας του Πινοτσέτ στη χώρα που παραμένει σημαδεμένη από το αιματηρό παρελθόν της.

Σύνταξη
Μαρόκο: «Μαύρη μέρα» με τουλάχιστον 21 νεκρούς από ξαφνικές πλημμύρες
Μαρόκο 15.12.25

«Μαύρη μέρα» με τουλάχιστον 21 νεκρούς

«Πολύ ισχυρές καταρρακτώδεις βροχές» μέσα σε διάστημα «μιας ώρας», στη Σάφι του Μαρόκου, προκάλεσαν «εξαιρετικές» πλημμύρες και είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 21 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους

Σύνταξη
Το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά, δηλώνει σύμβουλος του Χαμενεΐ
Τεχεράνη 15.12.25

Το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά

«Υπό την κατεύθυνση και τις διαταγές του ηγέτη» Χαμενεΐ, το Ιράν θα συνεχίσει «να υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολά, «πολύτιμη και αλτρουιστική οργάνωση στην πρώτη γραμμή της αντίστασης».

Σύνταξη
Γάζα: Ποιοι προσπαθούν να πλουτίσουν από την ανοικοδόμηση – Τα σχέδια Τραμπ και Κούσνερ
Κόσμος 15.12.25

Ποιοι προσπαθούν να πλουτίσουν από την ανοικοδόμηση της Γάζας - Τα σχέδια Τραμπ και Κούσνερ

Με τα τρία τέταρτα των κτιρίων στη Γάζα να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τις ισραηλινές επιθέσεις των τελευταίων δύο ετών, η ανασυγκρότηση θα κοστίσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια

Σύνταξη
Το «ξεγύμνωμα» του Γιαμπλόνσκι μέσω Ισπανίας (vid)
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Το «ξεγύμνωμα» του Γιαμπλόνσκι μέσω Ισπανίας (vid)

Πέναλτι σαν αυτό που δεν έδωσε ο Γερμανός υπέρ του Ολυμπιακού στο ματς με τον Αρη καταλογίστηκε την προηγούμενη αγωνιστική στη La Liga υπέρ της Μπαρτσελόνα, στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Μπέτις

Βάιος Μπαλάφας
