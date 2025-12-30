Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων

Το βράδυ στο νοσοκομείο πέρασαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα του δήμου Χανίων, λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων Μιχάλης Τσουπάκης.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Αντιδημάρχου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για το περιστατικό: «Τις γιορτινές μέρες ο κόσμος χαίρεται και διασκεδάζει. Παράλληλα, όμως, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δίνουν τον δικό τους αγώνα για να παραμείνει η πόλη καθαρή και ασφαλής. Δυστυχώς, κάποιοι ασυνείδητοι έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή δύο εργαζομένων του Δήμου, τοποθετώντας τοξικές ουσίες σε κάδους απορριμμάτων.

Αποτέλεσμα ήταν να εισπνεύσουν τοξικές ουσίες και να περάσουν το βράδυ στο νοσοκομείο. Η ευθύνη που έχουμε όλοι να προστατεύουμε τους ανθρώπους που εργάζονται για το κοινό καλό, αλλά και το περιβάλλον, είναι μεγάλη και δεν πρέπει να την αγνοούμε».

*πηγή: https://www.facebook.com/mixalis.tsoupakis