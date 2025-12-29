Στη φυλακή ο 35χρονος εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας

Το δρόμο για τη φυλακή θα πάρει ο 35χρονος εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας που είχε συλληφθεί σε βίλα στα Καλύβια Αττικής από την Ελληνική Αστυνομία.

Ο 35χρονος, που ήταν από τα πιο σκληρά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με αρχηγό γνωστό ποινικό που διαμένει στο εξωτερικό και η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τη λεγόμενη «Greek Mafia», αναζητούνταν για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024 στο πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε το θύμα στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση, ενώ για τη δολοφονία του «Ζαμπόν» -όπως ήταν το παρατσούκλι του Ζαμπούνη στο χώρο της νύχτας- επικαλέστηκε άλλοθι. Το δικαστήριο ωστόσο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και αποφάσισε να οδηγηθεί ο 35χρονος στη φυλακή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 35χρονος αναζητούνταν από τις Αρχές προκειμένου να εκτίσει την ποινή κάθειρξης των 35 ετών, στην οποία καταδικάστηκε ερήμην για τις δολοφονίες Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας μέλους της Greek Mafia τον Ιούλιο του 2023.

Επέστρεψε για νέο χτύπημα

Οι έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζουν βάσιμα το σενάριο ότι ο 35χρονος να επέστρεψε για «δουλειά». Και όπως σημειώνουν «η δουλειά ενός εκτελεστή είναι η εκτέλεση ενός ακόμη συμβόλαιου θανάτου».

Ετοίμαζαν νέο χτύπημα

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι προετοιμαζόταν ένα νέο ηχηρό χτύπημα από τη μαφιόζικη εγκληματική οργάνωση. Και στο πλαίσιο αυτό εξετάζουν πιθανή σχέση του 35χρονου, με τον σεσημασμένο 37χρονο Κρητικό ο οποίος συνελήφθη στις αρχές Δεκεμβρίου – και αυτός στα Καλύβια – με τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα, πινακίδες οχημάτων και κλεμμένα οχήματα.