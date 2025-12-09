Λεπτομέρειες για το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του Κρητικού που συνελήφθη νωρίτερα σήμερα από το ελληνικό FBI στα Καλύβια Αττικής, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ο 37χρονος έχει καταδικαστεί για βιασμό, ανθρωποκτονία ενώ εμπλέκεται και σε υποθέσεις απάτης και αρπαγής ανηλίκου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του patris.gr, από την τρυφερή ηλικία των 16 χρόνων «μαύρισε» το ποινικό του μητρώο με την κατηγορία του βιασμού και της ανθρωποκτονίας.

Πρόκειται για μία υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο όταν το 2004 σε χωριό του Ηρακλείου βίασε και στραγγάλισε μία ηλικιωμένη γυναίκα. Ο ίδιος συνελήφθη και καταδικάστηκε από το Δικαστήριο Ανηλίκων σε 20 έτη συνολικά ποινή φυλάκισης και οδηγήθηκε στις φυλακές Γρεβενών.

Το 2012 όμως, ο 37χρονος – σήμερα – Κρητικός έφυγε με ολιγοήμερη άδεια από τη φυλακή και δεν επέστρεψε ποτέ.

Η κατηγορία της αρπαγής ανηλίκου και η νέα σύλληψη

Ένα χρόνο μετά, τον Ιούλιο του 2013, μία καταγγελία για αρπαγή ανηλίκου είναι η αφορμή για να τον εντοπίσουν οι αρχές.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μία νεαρή κοπέλα φεύγει από το σπίτι της και δεν δίνει κανένα σημάδι ζωής. Οι γονείς της πηγαίνουν στην αστυνομία και καταγγέλλουν το περιστατικό λέγοντας μάλιστα πως ο συγκεκριμένος άνδρας την έχει απαγάγει, εκφράζοντας παράλληλα και φόβους για την ζωή της.

Άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν το σπίτι όπου ήταν φιλοξενούμενη η νεαρή κοπέλα, στο οποίο βρήκαν καλάσνικοφ και άλλα είδη οπλισμού. Πήραν τα αποτυπώματα και διαπίστωσαν πως ένα απ’ αυτά άνηκε στον Κρητικό που είχε δραπετεύσει από τις φυλακές των Γρεβενών.

Αρχές Αυγούστου οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν με αποτέλεσμα να επιστρέψει στην φυλακή όπου και συνέχισε να εκτίει την ποινή του.

Υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και απάτης

Το 2025 όμως ο Κρητικός φαίνεται να απασχόλησε ξανά τις αστυνομικές αρχές. Αρχικά, εμπλέκεται σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας καθώς μία πρώην σύντροφός του, τον κατήγγειλε για απειλή.

Λίγους μήνες αργότερα, το όνομά του φαίνεται να εμφανίζεται και σε μία υπόθεση απάτης όπου τέσσερα συνολικά άτομα εξαπάτησαν μία γυναίκα και με το πρόσχημα επιστροφής χρημάτων από τον ΔΕΔΔΗΕ της άδειασαν τον λογαριασμό, αφαιρώντας συνολικά 14.000 ευρώ.

Η σύλληψη από το ελληνικό FBI

O 37χρονος Κρητικός πλέον βρίσκεται στα χέρια του ελληνικού FBI καθώς πιστεύεται πως σχεδίαζε εκ νέου μια δολοφονία στα Καλύβια Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα στελέχη του Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν σε έρευνα στο αυτοκίνητο που ο ίδιος είχε κλέψει και βρήκαν και κατάσχεσαν καλάσνικοφ, πιστόλια και μπιτόνια με βενζίνη.

Τα στελέχη του FBI τον συνέλαβαν ενώ όπως αναφέρουν πηγές θεωρούν πως σχεδίαζε δολοφονία με την προανάκριση όμως να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το γεγονός αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ.