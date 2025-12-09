Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε κλεμμένο ΙΧ – Ετοίμαζαν δολοφονική επίθεση

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για υπόθεση ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε στα Καλύβια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της Διευθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, είχαν εντοπίσει εδώ και καιρό άτομο που φέρεται να πραγματοποιούσε διακίνηση ναρκωτικών και συνελήφθη.

Η επιχείρηση έγινε σε μάντρα με κλεμμένα αυτοκίνητα. Εκεί, βρέθηκε ένα Ford Fiesta, μέσα στο οποιο εντοπίστηκαν πιστόλια, καλάσνικοφ, γάντια και ένα μπιτόνι.

Ο κατηγορούμενος κρατά αρνητική στάση και δεν συνεργάζεται με τις Αρχές.

Ωστοσο, η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι ο συλληφθείς ενδεχομένως ετοίμαζε συμβόλαιο θανάτου, ενω σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το 2006 είχε οδηγηθεί στη φυλακή για ανθρωποκτονία, την οποία είχε διαπράξει ως ανήλικος.