Έφοδο σε σπίτια του δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο έκαναν αστυνομικοί για τον εντοπισμό παράνομων όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε χθες από στελέχη της δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα σε τουλάχιστον 10 σπίτια, ποιμνιοστάσια και άλλους χώρους συγκεκριμένων ατόμων και εντόπισαν 18 όπλα, εκατοντάδες σφαίρες και διάφορα άλλα είδη οπλισμού.

Μάλιστα, συνέλαβαν και πέντε άτομα ηλικίας από 36 έως 52 χρόνων οι οποίοι πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Τα ευρήματα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-2- πολεμικά τυφέκια

-6- πιστόλια

-1- περίστροφο

-1- υποπολυβόλο

-4- κυνηγετικά όπλα

-171- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

-1.169- πυροδοτημένα φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

-5- απομιμήσεις πιστολιών

-6- ξίφη και ξιφίδια

-2- ξιφολόγχες πολεμικών τυφεκίων

-1- γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου

-1- σκελετός περιστρόφου

-1- φυσίγγιο αντιαεροπορικού όλμου

-3- κορμοί πολεμικών τυφεκίων

-1- απομίμηση χειροβομβίδας και

-39- κροτίδες

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.