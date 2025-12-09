Καλύβια: Αυτά είναι τα καλάσνικοφ που βρέθηκαν στο κλεμμένο ΙΧ – Κρατά το στόμα του κλειστό ο 37χρονος

Αρνητική στάση και το στόμα του κλειστό κρατά ο 37χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια για τα κλεμμένα οχήματα και τον βαρύ οπλισμό που βρέθηκαν στην αποθήκη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 37χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν πρόκειται μιλήσει για τα όπλα και τι θα έκανε με αυτά. Μάλιστα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι αν μιλήσει κινδυνεύει η ζωή του.

Ετοίμαζαν δολοφονική επίθεση

Η αστυνομία πιστεύει ότι τόσο τα κλεμμένα ΙΧ και η μηχανή όσο και τα όπλα με τα υπόλοιπα υλικά που εντοπίστηκαν θα τα χρησιμοποιούσαν σε κάποια δολοφονική επίθεση ίσως συμβόλαιο θανάτου που ετοίμαζαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έρευνα ξεκίνησε όταν η αστυνομία έλαβε πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης εντοπίστηκαν κλεμμένες μηχανές και αυτοκίνητα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια Αττικής -2- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πρόκειται για άνδρα και γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Ειδικότερα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι ανωτέρω, καθώς και αποθήκη η οποία χρησιμοποιούνταν για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, που είχε μισθώσει ο άνδρας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-3- πολεμικά τυφέκια,

-3- πιστόλια,

-7- γεμιστήρες και σιγαστήρας,

-5- κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, αμφιβόλου γνησιότητας,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε διαφορετικό Ι.Χ.Ε.,

σκάφος με μηχανή,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με παραποιημένο αριθμό πλαισίου,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας,

-9- εγκέφαλοι αερόσακων και φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου,

-2- κράνη,

drone,

-3- κινητά τηλέφωνα και

είδη ρουχισμού.

Από την περαιτέρω έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εξιχνιάσθηκαν -6- περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε Αθήνα, Βριλήσσια, Αιγάλεω, Βύρωνα, Αχαρνές και Χολαργό.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους ο άνδρας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, βιασμό και απόδραση, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.