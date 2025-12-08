Συναγερμός στα Καλύβια – Εξουδετερώθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός με ελεγχόμενη έκρηξη
Όπως διαπιστώθηκε ο μηχανισμός ήταν αποτελούμενος από γκαζάκια και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, πιθανότατα βενζίνη - Ήταν μέσα σε σακούλα δεμένη κάτω από ένα αυτοκίνητο
Συναγερμός σήμανε την ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Δευτέρας μετά από ενημέρωση για εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και διαπίστωσαν ότι κάτω από ένα αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενός υπήκοου Αλβανίας, είχε τοποθετηθεί μια νάιλον σακούλα δεμένη δεμένη με ταϊράπ.
Από την πρώτη εξέταση διαπιστώθηκε ότι πιθανότατα πρόκειται για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.
Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
Ελεγχόμενη έκρηξη
Το σημείο αποκλείστηκε και έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Ακολούθησε ελεγχόμενη έκρηξη προκειμένου να εξουδετερωθεί ο μηχανισμός.
Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για αυτοσχέδιο εμπρηστικό-εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκια και μπουκάλι με βενζίνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες την Αστυνομία ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης του οχήματος που ερεύνησε τον χώρο πριν μπει στο αυτοκίνητό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.
