Ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Στο σημείο έχουν σπεύσει τα ΤΕΕΜ

Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στα Εξάρχεια, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη. Στο σημείο έχουν σπεύσει άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Πρόκειται για ένα σακίδιο πλάτης και λόγω της διενέργειας του ελέγχου, η Αστυνομία έχει προχωρήσει στον αποκλεισμό των γύρω δρόμων.

Συγκεκριμένα, διακοπή της κυκλοφορίας εφαρμόζει η Τροχαία για τα σημεία: Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης, Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη, Ιπποκράτους και Αραχώβης, Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.