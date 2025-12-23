Γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο εκτελεστής της «ρωσόφωνης μαφίας» – Η προετοιμασία για ένα νέο συμβόλαιο θανάτου

Έντονη κινητικότητα και αναταραχή φαίνεται να επικρατεί το τελευταίο διάστημα στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος με αντίπαλες εγκληματικές ομάδες να προετοιμάζουν δολοφονικές επιθέσεις και νέα συμβόλαια θανάτου.

Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να εντάσσεται και η επιστροφή στην Ελλάδα του 35χρονου μαφιόζου εκτελεστή της λεγόμενης «ρωσόφωνης» μαφίας που εντοπίστηκε και συνελήφθη σε πολυτελή οικία στα Καλύβια Αττικής.

Επέστρεψε για «δουλειά»

Ο 35χρονος είχε ταυτοποιηθεί από τον περασμένο Μάρτιο από τις ελληνικές Αρχές ως φυσικός αυτουργός τουλάχιστον 4 δολοφονιών ηγετικών στελεχών της λεγόμενης Greek Mafia. Ωστόσο πρόλαβε να διαφύγει στη Ρωσία τότε και είχε αποφύγει τη σύλληψη.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα, γνωρίζοντας ότι έχει καταδικαστεί σε 35 χρόνια φυλακή για τις δολοφονικές επιθέσεις που έχει διαπράξει σίγουρα δεν έγινε χωρίς λόγο.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζουν βάσιμα το σενάριο ότι ο 35χρονος να επέστρεψε για «δουλειά». Και η δουλειά ενός εκτελεστή είναι η εκτέλεση ενός ακόμη συμβόλαιου θανάτου.

Ετοίμαζαν νέο χτύπημα

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι προετοιμαζόταν ένα νέο ηχηρό χτύπημα από τη μαφιόζικη εγκληματική οργάνωση. Και στο πλαίσιο αυτό εξετάζουν πιθανή σχέση του 35χρονου, με τον σεσημασμένο 37χρονο Κρητικό ο οποίος συνελήφθη στις αρχές Δεκεμβρίου – και αυτός στα Καλύβια – με τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα, πινακίδες οχημάτων και κλεμμένα οχήματα.

Εξετάζεται αν όλη αυτή η προετοιμασία είχε γίνει για τον 35χρονο εκτελεστή και τους συνεργούς του.

Το οπλοστάσιο στα Καλύβια

Όταν είχε συλληφθεί ο 37χρονος στα Καλύβια κρατούσε το στόμα του κλειστό. Μάλιστα φέρεται να είχε πει στους αστυνομικούς ότι «αν μιλήσω θα με τελειώσουν».

Στο πλαίσιο των ερευνών αξιολογούνται όλα τα τελευταία επεισόδια στον πόλεμο της νύχτας που μαίνεται τα τελευταία χρόνια και οι πρόσφατες δολοφονίες όπως του Γιάννη Λάλλα την 1η Νοεμβρίου.

Τα τελευταία χρόνια οι δύο εγκληματικές ομάδες βρίσκονται σε πόλεμο με τη «ρωσόφωνη» μαφία να επιχειρεί την εξόντωση της Greek Mafia προκειμένου να έχει τον πλήρη έλεγχο στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων στην Ελλάδα αλλά και σε κάθε άλλη εγκληματική δραστηριότητα που φέρνει χρήμα στα ταμεία όπως εκβιασμοί και προστασία σε νυχτερινά καταστήματα.